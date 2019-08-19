她懷孕3月接受肝移植國內首例 世界第3例順利生產

2019-08-19 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



34歲的牟小姐B肝帶原，一直定期回診追蹤，去年3月懷孕後經常食慾不佳、嘔吐，以為是懷孕初期不以為意，但是症狀未改善於是就醫檢查，意外發現肝功能指數破千(正常值36以下)，黃疸指數飆升到23.8(正常值1.3以下)，醫師建議先觀察一周，結果狀況仍未改善，評估可能需要移植肝臟，否則將導致肝臟衰竭威脅生命。

牟小姐知道後驚慌又痛苦、徬徨，幾乎天天以淚洗面，雖然家人主動表達捐肝的意願，但她擔心腹中的胎兒能否跟她一起撐過去。醫師評估胎兒狀況穩定，鼓勵她生下來。

就在等待移植配對結果期間，一天晚上牟小姐接到醫院通知，她幸運獲大愛者捐肝臟，她決定為了孩子、家庭，勇敢接受肝臟移植。手術去年5月進行，術後3週順利出院，11月平安生下寶貝女兒。

牟小姐3個月的身孕接受肝藏移植，國內過去並無這樣的手術紀錄。

林口長庚醫院器官移植中心主任李威震醫師指出，肝臟移植本身就是一個複雜且具風險的手術，更何況是在懷孕的狀態下進行更為複雜，要考量胎兒的安全，必須確保術中胎兒心跳血壓穩定，才不會有危險，否則可能胎死腹中。查閱國內外文獻，孕期中接受肝臟移植手術者，全世界只有5例，其中僅2例順利生產，台灣過去也沒這種案例，牟小姐是第3例。

李威震解釋，B肝帶原的孕婦，出現B型肝炎急性發作的機率約5%～10%，推測可能與懷孕後身體免疫力改變及下降有關，通常發生在懷孕過程中的第3孕期( 7個月以後)，但牟小姐在第1孕期(即懷孕前3個月)就發生，機率更低。