孕媽咪成功換肝保住小寶貝 她是國內第一例

2019-08-19 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



懷孕兩三個月，34歲牟小姐因B型肝炎急性爆發，肝指數破千，須緊急肝臟移植，一旦肝臟衰竭，母體、胎兒均恐不保，在林口長庚肝臟移植團隊評估後，去年5月順利完成手術，成為國內第一例孕婦接受肝臟移植案例。

林口長庚、桃園市衛生局、器官捐贈移植登錄中心今天共同舉辦「我的善終我決定，器捐安寧病主我願意」器官捐贈、病人自主權利法暨安寧緩和醫療意願宣導周開幕活動。

牟小姐上午出席記者會時表示，自己現在的幸福源於另一個家庭不幸破碎，為此，她簽署了器官捐贈意願書，也擔任器官捐贈宣導志工，希望更多人延續生命之愛。

林口長庚醫院器官移植中心主任李威震表示，肝臟移植為複雜且具風險的手術，在懷孕時動刀更為複雜，此外，肝臟衰竭者血壓不穩，凝血功能變差，這些都會影響胎兒的心跳血壓，容易胎死腹中。

為此，肝臟衰竭孕婦在接受肝臟移植時，幾乎都先引產，李威震指出，在國內外文獻中，迄今僅有五例孕期中接受肝臟移植手術個案，其中兩人順利生產，而台灣過去並無這類案例。

李威震指出，牟小姐為自然懷孕第二胎，可能是懷孕後身體免疫力改變及下降，以致B型肝炎急性發作，但一般都是在第三孕期（七個月後），而她是在第一孕期（即懷孕前三個月）就發生，機率相當低。

由於台灣從未執行過孕婦器官移植手術，林口長庚器官移植團隊嚴陣以待，術前審慎評估，所幸手術順利，在過程中，牟小姐血壓穩定，而胎兒心跳生理跡象都能維持正常。