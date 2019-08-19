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記陳俊志最後一支影像作品：《用性命去拚搏》

今年台中太平一枝獨秀 新技術讓荔枝龍眼挺過極端天氣

2019-08-19 10:03聯合報 記者何烱榮╱即時報導

台中區農業改良場埔里分場分場長陳俊位多年來投入研究，終於利用木黴菌接種菇類剩餘物質搭配矽藻土，成功開發友善農業新資材，並在彰化、南投、台中果園完成田間實驗。他今天說，實驗證實能使果樹「強根固本」，更讓老樹重新長出根系並再開花結果，這項對抗極端天氣的新栽培技術將全面推廣。

台中農改場場長李紅曦說，各國學者專家呼籲世人要重視地球暖化已多年，這兩年極端天氣是「兵臨城下」，已明顯出現在台灣，如何提高作物的乾旱、強降雨等抗逆境能力，是當務之急，陳俊位長期研發維生物促進果樹對異常天氣的忍耐度，經田間實驗確實發揮很大效果，今年將全面推廣，希望能減少各項農作物的天然災害受損程度。

近兩年，陳俊位積極尋找青農輔導與推廣木黴菌加料肥，已在社頭芭樂園、埔心鄉和南投縣信義鄉巨峰葡萄園，南投縣大坪頂百香果園、國姓鄉長流村絲瓜園，及台中市太平區荔枝、龍眼、枇杷、破布子等果園進行田間實驗。

陳俊位說，在不同果樹實驗後證實都能讓果樹強根固本，不但再長出新根系，也有保溫保濕效果，更能對抗乾旱、大雨，幫助開花，且有抑制雜草生長的多重效果，讓每年因種菇大量產出的太空包木屑能再利用；再輔佐以木黴菌矽藻土配方所發酵的液肥，進行灌根與葉噴，能讓荔枝老樹恢復開花著果的生命力。

陳俊位說，他利用木黴菌，再接種荔枝冷鏈場栽培的木耳廢菇包剩餘物質，開發出新型有機堆肥，放在荔枝修剪的廢棄枝條與落葉上，加速枝條與落葉分解，再分裝在20公斤的肥料袋，置放在果園農地上，慢慢分解滲入土壤裡，原本只是想強化根系，實驗發現在分解發酵過程會產生熱度，具有抗寒保溫效果，也能減少根部水分蒸散的保濕效果。

去年出現暖冬，今年1、2月乾旱，3、4月經常下雨，到7月間又出現強降雨，應冷未冷、應雨未雨、不應未雨卻常強降雨的極端天氣愈來愈明顯，今年全台荔枝、龍眼的開花率平均只有1成，老農形容是「60年來第一次遇到」，因採不到足夠的龍眼蜜，全國龍眼蜜評鑑今年首度被迫停辦。

一片哀嚎聲中，埔里分場在台中市太平區輔導的荔枝、龍眼實驗果園，開花率都有9成，滿園結果纍纍，收成達8成，全台一技獨秀，今年6月12日舉辦發表會時，吸引各地果農重視與興趣。

陳俊位說，多數農民有根深柢固的耕作思維與習慣，很不容易改變，所以台中農改場和埔里分場都先找青農進行田間實驗，證實這項新栽培技術能促進果樹的抗逆境能力，並提高果實的質與量，很多果農看到青農的參與實驗的收益翻倍效果後，今年紛紛跟進採用木黴菌加料肥栽培法，收到事半功倍的推廣效果。

彰化縣社頭鄉芭樂農接受輔導，使用木黴菌加料肥讓果樹「強根固本」。照片／陳俊位博士...
彰化縣社頭鄉芭樂農接受輔導，使用木黴菌加料肥讓果樹「強根固本」。照片／陳俊位博士提供
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台中農改場墦里分場分場長陳俊位（左二）與南投縣信義鄉葡萄青農。照片／陳俊位博士提...
台中農改場墦里分場分場長陳俊位（左二）與南投縣信義鄉葡萄青農。照片／陳俊位博士提供
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受到暖冬乾旱及接著大雨影響，全台龍眼平均收成率約一成，全國龍眼蜜評鑑首度被迫停辦...
受到暖冬乾旱及接著大雨影響，全台龍眼平均收成率約一成，全國龍眼蜜評鑑首度被迫停辦，但台中市太平區是結果纍纍。照片／陳俊位博士提供
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台灣因栽培各種茹類每年產生大量太空包，台中農改場加工製造成木黴菌加肥料，讓太空包...
台灣因栽培各種茹類每年產生大量太空包，台中農改場加工製造成木黴菌加肥料，讓太空包有效再利用。照片／陳俊位博士提供
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受到暖冬乾旱及接著大雨影響，全台荔枝遭遇60年來首見天災，平均收成率約一成，但台...
受到暖冬乾旱及接著大雨影響，全台荔枝遭遇60年來首見天災，平均收成率約一成，但台中市太平區是結果纍纍。照片／陳俊位博士提供
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南投縣國姓鄉長流村青農利用木黴菌加料肥，生產的絲瓜又大又甜。照片／陳俊位博士提供
南投縣國姓鄉長流村青農利用木黴菌加料肥，生產的絲瓜又大又甜。照片／陳俊位博士提供
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陳俊位博士6月間發表利用木黴菌接種菇類剩餘物質搭配矽藻土，開發出友善農業新資材，...
陳俊位博士6月間發表利用木黴菌接種菇類剩餘物質搭配矽藻土，開發出友善農業新資材，可克服極端氣候影響，讓荔枝老樹重生並開花著果。照片／台中農改場提供
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受到暖冬乾旱及接著大雨影響，全台荔枝遭遇60年來首見天災，平均收成率約一成，但台...
受到暖冬乾旱及接著大雨影響，全台荔枝遭遇60年來首見天災，平均收成率約一成，但台中市太平區是結果纍纍。照片／陳俊位博士提供
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黴菌青農
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