夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



盛夏戒飲料、吃水果，消暑又健康。營養學專家表示，多數人對蔬果、乳製品攝取量不足，加上手搖飲不離手、糖分太高，造成營養失衡、增加腎臟負擔；建議可多吃西瓜、百香果、木瓜、鳳梨、奇異果等五款當季水果，助消化又透心涼。

台北市營養師公會兼任居家營養師宋明樺表示，水果攝取很重要，衛福部也建議國人每天應攝取「三份蔬菜、兩份水果」，新鮮蔬果多含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，有益於腸道及心血管健康，也有助排便。

宋明樺建議，民眾在夏季時可吃西瓜、百香果、木瓜、鳳梨、奇異果等五款水果來消暑透心涼。西瓜能促進身體水分代謝、改善水腫，但因西瓜偏涼又利尿，勿晚上過量食用外，體質偏寒者亦同，以免造成腹瀉；百香果則纖維多，含有豐富的維生素A、C及膳食纖維，百香果中的小黑籽也可一起吃，能維持視力、促進腸胃蠕動，緩解便秘 。不過百香果偏酸，若打成果汁或冰沙時，要避免糖分過度添加。

而木瓜、鳳梨與奇異果，則富含水果酵素。宋明樺說，人的身體所分泌的消化酵素分量是固定的，若分泌速度趕不上進食的速度，容易消化不完全，導致代謝變慢，就可能變胖；此三類水果可幫助蛋白質食物如牛排等消化吸收，消除脹氣，適合有便祕與脹氣困擾的人。