中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今、明兩天仍維持類似周日的持續有雨天氣，全台各地都有機會出現局部並擴散至全面的大雷雨，大約在周三之後會改變。

彭啟明在臉書發文表示，上周兩個颱風北上後，台灣持續陷入颱風帶來的西南風環境場中，這兩天西南風稍減弱一些，但太平洋高壓逐漸往西推進，也與西南風交會，這時候轉變成一個大的低壓帶環流，類似西南季風的低壓帶。這類的天氣型態，會讓台灣的天氣很不穩定，海峽附近也不時有發展對流胞後移入，不限於午後，各地都有機會會下雨，但時間、地點及強度都只能靠滾動式的監測預警來提醒，有時候短時間的強降雨，例如10分鐘下了二三十毫米以上，很容易積淹水致災。

他指出，不只有南部連續降雨，周日連北部也都有下，但整體而言，南部雨勢的強度相較於上周，有明顯趨緩，轉為較為局部的熱力作用的熱對流為主，雨勢大、伴隨著閃電雷擊，很像是午後雷陣雨的加強版，時雨量有時可以到 30-50毫米，最多累積整天降雨有些地方破百毫米，相較於上周出現六個小時就200毫米以上，強度變小一些。

彭啟明說，這環境要改變，首先要看太平洋高壓的西伸與否，目前有這趨勢，可能在周三開始逐漸西伸到東亞，會持續一段時間。台灣附近的低壓不穩定，會受到些抑制，降雨會轉為典型的午後雷陣雨，降雨的範圍、時間及強度都會再減弱，但這還要看高壓的強度，但相對於這兩天，應會有明顯的差別。尤其中南部的朋友應該感覺到近期好像比梅雨鋒面期間更顯著的降雨，也已經對農作物產生影響，衣服每天洗都不大乾，大約在周三之後會改變。

他表示，在菲律賓的東方海面，也是有季風低壓發展，過去幾天在許多全球預測模式上都預測出來這周有颱風會發展，但在生成的位置、時間以及走向上，仍有很大的歧異，現階段看誰較準確與否還沒有太大意義。等到快要成為颱風，或已經成為颱風，再來觀察會較有參考價值。