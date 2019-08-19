親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新購F16兩大戰力超猛！但蔡政府話術 隱藏了兩大關鍵

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今、明兩天仍維持類似周日的持續有雨天氣，全台各地都有機會出現局部並擴散至全面的大雷雨，大約在周三之後會改變。

彭啟明在臉書發文表示，上周兩個颱風北上後，台灣持續陷入颱風帶來的西南風環境場中，這兩天西南風稍減弱一些，但太平洋高壓逐漸往西推進，也與西南風交會，這時候轉變成一個大的低壓帶環流，類似西南季風的低壓帶。這類的天氣型態，會讓台灣的天氣很不穩定，海峽附近也不時有發展對流胞後移入，不限於午後，各地都有機會會下雨，但時間、地點及強度都只能靠滾動式的監測預警來提醒，有時候短時間的強降雨，例如10分鐘下了二三十毫米以上，很容易積淹水致災。

他指出，不只有南部連續降雨，周日連北部也都有下，但整體而言，南部雨勢的強度相較於上周，有明顯趨緩，轉為較為局部的熱力作用的熱對流為主，雨勢大、伴隨著閃電雷擊，很像是午後雷陣雨的加強版，時雨量有時可以到 30-50毫米，最多累積整天降雨有些地方破百毫米，相較於上周出現六個小時就200毫米以上，強度變小一些。

彭啟明說，這環境要改變，首先要看太平洋高壓的西伸與否，目前有這趨勢，可能在周三開始逐漸西伸到東亞，會持續一段時間。台灣附近的低壓不穩定，會受到些抑制，降雨會轉為典型的午後雷陣雨，降雨的範圍、時間及強度都會再減弱，但這還要看高壓的強度，但相對於這兩天，應會有明顯的差別。尤其中南部的朋友應該感覺到近期好像比梅雨鋒面期間更顯著的降雨，也已經對農作物產生影響，衣服每天洗都不大乾，大約在周三之後會改變。

他表示，在菲律賓的東方海面，也是有季風低壓發展，過去幾天在許多全球預測模式上都預測出來這周有颱風會發展，但在生成的位置、時間以及走向上，仍有很大的歧異，現階段看誰較準確與否還沒有太大意義。等到快要成為颱風，或已經成為颱風，再來觀察會較有參考價值。

中央氣象局指出，今天西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大雨發生的機率。南部地區一整天有斷斷續續的陣雨或雷雨，其他地區也有局部陣雨或雷雨，降雨不只侷限在午後，出門請攜帶雨具。

中央氣象局指出，今天西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大...
中央氣象局指出，今天西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大雨發生的機率。本報資料照片
分享

颱風彭啟明
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

高齡身障破90萬 照護現3高難題

2019-08-19 00:52

學者：調整長照2.0 身障、老人二合一

2019-08-19 00:52

手推輪椅加馬達 街頭亂竄

2019-08-19 00:52

改裝輪椅列管 衛福部罰不到使用者

2019-08-19 00:52

國旅擴大補助 傳出名額買賣弊端

2019-08-19 01:04

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

國旅補助限額擬增 違規就進黑名單

2019-08-19 01:04

今明午後短時強降雨 周三漸緩

2019-08-19 00:52

北市爆首例本土登革熱 病患到過基隆、九份

2019-08-19 00:18

健康你我他╱搭橡皮船戲水 突翻船好心驚

2019-08-19 00:11

多種慢性病注意 吃這些藥要小心

2019-08-19 00:09

健康名人堂／整合門診2.0 給多重疾患更好選擇

2019-08-19 00:08

健康主題館／單車趴趴走 3招防腳捲入後輪

2019-08-19 00:04

醫病天地／懷疑心肌梗塞 應休息盡速就醫

2019-08-18 23:55

生活美學／「遠方小酒館」 韓良憶細說日常

2019-08-18 23:50

醫病天地／猛灌青草茶 腎友高血鉀心律不整

2019-08-18 23:44

境外移入登革熱 南市再添1例

2019-08-18 23:38

優人物／日星鑄字行張介冠 一個人的活版印刷復興大業

2019-08-18 23:28

旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59

北市藝穗節揭幕 537場演出遍地開花

2019-08-18 20:52

這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15

癮君子要注意 電子菸會導致肺病

2019-08-18 18:57

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00

嘉義縣海岸發現斃死麝香豬屍 防疫人員採樣送驗

2019-08-18 15:58

種族歧視影響深 打從娘胎就開始

2019-08-18 15:38

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

北市今年本土登革熱首例在大安 明辦理戶內噴藥

2019-08-18 14:41

台塑汽油批售價格不調整 柴油每公升漲0.1元

2019-08-18 14:33

基隆新北大雷雨發布災防告警訊息 低窪地區慎防淹水

2019-08-18 14:20

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

基隆新北台北及恆春豪雨特報！ 全台慎防大雨雷擊

2019-08-18 14:04

愛肝達人站 ／肝臟原發淋巴癌 存活率高

2019-08-18 13:40

健康相談室／銀髮族去健身 需要運動處方

2019-08-18 13:38

保健看過來／牙齦紅腫痛 唾腺結石作怪

2019-08-18 13:37
看更多

熱門文章

台灣最毒鎖鏈蛇闖民宅 貓星人捍衛家園殺了牠

2019-08-18 15:39

吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

影／北北基桃竹宜6縣市大雷雨！ 駛經國道防強勁陣風

2019-08-18 12:47

拯救爸媽荷包 簡單2招阻止兒女刷爆附卡

2019-08-18 10:00

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

2019-08-18 12:10

範圍擴大！ 恆春持續豪雨 全台各地大雨

2019-08-18 10:15

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

海洋超級吸塵器 淡菜出馬塑膠微粒清光光

2019-08-18 18:17

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26

好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25

穿不完的性感比基尼 時尚辣媽Chiara超挺家鄉品牌

2019-08-18 15:42

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15

旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59

每日星座運勢／摩羯精神好活力充沛 有機會得禮物

2019-08-19 00:00

北市今年本土登革熱首例在大安 明辦理戶內噴藥

2019-08-18 14:41

國旅擴大補助 傳出名額買賣弊端

2019-08-19 01:04

影／稻田間點點白影變調 埃及聖䴉敲生態警鐘

2019-08-18 16:51

超值價入手SAMSONITE行李箱 4折限量搶購新品還能愛地球

2019-08-18 18:25

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00

手推輪椅加馬達 街頭亂竄

2019-08-19 00:52

保健看過來／牙齦紅腫痛 唾腺結石作怪

2019-08-18 13:37

高齡身障破90萬 照護現3高難題

2019-08-19 00:52

今明午後短時強降雨 周三漸緩

2019-08-19 00:52

傳RIMOWA將與SUPREME再推聯名行李箱？

2019-08-18 12:56

消暑就靠它！ 今夏話題冰品、飲品接力登場

2019-08-18 15:59

明天油價不漲 95無鉛汽油每公升27.8元

2019-08-18 12:06

中南部雨下到快發霉 彭啟明說周三以後會改變

2019-08-19 07:41

這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15

新北宜蘭大雷雨 明天各地慎防局部大雨

2019-08-18 12:06

種族歧視影響深 打從娘胎就開始

2019-08-18 15:38

基隆新北台北及恆春豪雨特報！ 全台慎防大雨雷擊

2019-08-18 14:04

全台大雨不斷地震也不斷 花蓮中午再兩震

2019-08-18 12:56

夏日消暑 營養師：吃這五款水果就對了

2019-08-19 07:43

唐綺陽星座運勢週報：處女座有火紅機會 天秤問題爆發

2019-08-19 07:48

南北登革熱疫情忙 學者：將隨暖化由南向北延伸

2019-08-18 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top