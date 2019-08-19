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今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

今明防致災性降雨 吳德榮：周末天氣視熱擾動發展

2019-08-19 07:26聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今、明台灣低層水氣多，各地有激發雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的機率，並可能帶來大量降雨，周三水氣略減少，周四、五大氣趨穩定。而大約在周三到五間，在菲律賓東方海面，有颱風生成的機率，至於其未來動向不確定性還很大。

吳德榮指出，今晨在「季風低壓」環流影響下，台灣附近有很多對流雲；截至5時，竹苗至中部山區一帶有降雨，中央山脈東側的花蓮也有明顯降雨。最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（19、20日）兩天台灣都在「季風低壓」環流內，低層水氣多，天氣不穩定。

吳德榮提醒，低漥地區慎防淹水；山區土石含水量已達臨界值，很容易導致塌方、落石、土石流等災害，應特別注意；白天在未降雨時，天氣略感悶熱。北部25至32度、中部24至31度、南部24至32度、東部24至34度。

這樣的天氣型態到周三會有所轉變， 21日各地局部陣雨或雷雨的機率略為下降。周四、五（22、23日）大氣漸趨穩定；各地多雲時晴，白天熱、高溫逐日微升；並逐漸轉為以午後為主的降雨型態。吳德榮說，周六、日（24、25日）天氣，得視熱帶擾動之發展及動向而定，尚待進一步觀察。

他說，因為 最新美國GFS及加拿大CMC「系集」模擬的結果，差異很大；歐洲ECMWF的模擬，又是另一個結果；可見其不確定性過大，現在還不適宜討論它對台灣的影響。

中央氣象局的預報也說，未來一周菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，然而發展時間、位置仍有不確定性，請多留意氣象局發布的最新資訊。

氣象局指出，今天西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大雨發生的機率。南部地區一整天有斷斷續續的陣雨或雷雨，其他地區也有局部陣雨或雷雨，降雨不只侷限在午後，出門請攜帶雨具；氣溫方面，中南部由於降雨較持續，高溫約28至30度，其他地方約30至32度，稍感悶熱。

中央氣象局指出，今天西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大...
中央氣象局指出，今天西南風稍減弱，但台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大雨發生的機率。本報資料照片
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吳德榮氣象局
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