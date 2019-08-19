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無人書店進駐台灣 舊書店老手推動書店新革命

2019-08-19 04:17聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

利奇馬颱風襲台時，台北市辛亥路一家書店沒打烊，店外烈風凜凜，店裡坐滿悠閒看書的人。然而這家書店沒有店主或店員，客人將購書費用投進投幣箱，便可把書帶回家。它是近年崛起的新形態書店─無人書店。

少子化的AI時代，無人商店成為趨勢，這一波「無人」風潮也吹到書店界。繼日本、大陸、香港出現無人書店之後，此一新型態書店近日也悄悄進駐台北溫羅汀書圈。

這間位於辛亥路的無人書店，不僅沒有店主、連店名也沒有，只掛上一個英文招牌「BOOKS SELF-SERVICE(自助書服務)」，再畫上一本書。30坪店面擺了1萬種二手書，卻只有兩種標價：50元和100元，以及一個灰色的投幣箱。購書者憑良心投幣，銀貨兩訖。

書店裡有書桌、冷氣、廁所，還擺放數張板凳歡迎讀者歇腳，電台播放的古典音樂悠悠在店中流瀉。若不是看到牆上寫著「24小時保全錄影監控」，這裡就像一間主人剛剛離開的書房，歡迎每個客人成為這間書房的主人。

這間迎合新時代潮流的無人書店，創辦人卻是做了半世紀舊書生意的吳明鑑。他和女兒吳雅慧合力經營的骨董書店「舊香居」，是華人世界最知名的書店之一，大陸中央電視台不久前才來台拍攝「舊香居」紀錄片。

吳家從吳明鑑父親經營資源回收站起，一家三代都做舊書生意，橫跨台灣書業逾半世紀。

吳明鑑表示，前年在上海看到無人書店，便想在台灣開一家。他原本設定在高雄開設，評估之後決定在「舊香居」附近租下店面圓夢，便於照顧。

「我們想知道，沒有店主的書店，書如何和人互動？」吳雅慧表示，這間無人書店可視為吳家累積書業經營多年後進行的「實驗」，想知道在少子化缺人力的時代，書店是否可以開展新的經營模式？父女倆甚至沒為書店取名，就稱它為「無人書店」。

這間無人書店目前沒有任何主人的痕跡。吳雅慧透露，下一個階段她會在書店放置留言本，供顧客跟店主交流。

書店開設逾一個月，吳明鑑最常被問的問題是「書會不會被偷」、「書店會不會賠錢？」他透露，第一個月投幣箱便收了10萬元，收支剛好打平。

來過這間無人書店的人，多半驚訝用「銅板價」便可以買到書況佳、閱讀價值高的二手書。吳雅慧透露，「舊香居」定位是骨董書，但收書時常收到年代、版本不到「骨董書」地位，卻深具價值的經典書。這些二手經典書不適合放到「舊香居」，送去資源回收又捨不得。父女倆因此決定開設這間無人書店，「給這些好書最後一個機會」。

「每本書都曾是主人書櫃中的寶貝，陪伴他度過一生。」吳雅慧從小摸著舊書長大，對舊書有著深刻的感情。她用最簡單的方式打造這間無人書店，希望提供一個舒適自在的空間，讓書和人靜靜交流。

這間無人書店目前一天開放12個小時，未來打算實驗24小時不打烊。擔不擔心街友駐留店中？吳家父女不在意：「書店可以提供人們歇息的空間」。

吳明鑑表示，若此店的「實驗」成功，希望未來能將「無人書店」的營運模式推展到台灣的老屋、閒置空間之中，讓書香活化老建築。

辛亥路這間無人書店沒有店名，只有簡單的英文招牌。記者陳宛茜/攝影
辛亥路這間無人書店沒有店名，只有簡單的英文招牌。記者陳宛茜/攝影
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無人書店有一張典雅的書桌，但沒有店主坐在上面。記者陳宛茜/攝影
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無人書店在牆上寫了一個簡單的告示，請讀者遵守自助式服務的規矩。記者陳宛茜/攝影
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無人書店讓提供讀者自在閱讀的空間。記者陳宛茜/攝影
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無人書店的收銀台是一個投幣箱，讓讀者良心投錢。記者陳宛茜/攝影
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少子化資源回收
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