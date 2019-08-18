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十三層的美麗與哀愁 台車復駛因它胎死腹中

2019-08-18 23:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

水金九礦產殆盡沒落，民國1986年開拍的電影悲情城市，讓九份復甦了，前台北縣長周錫瑋也想復駛金九台車帶動觀光，卻在工程標出去後，環保署驗出十三層和廢煙道重金屬超標，2010年公告為汙染控制場址，去年更升級為整治場址，學者余炳盛說，發展觀光適當隔離就好，十三層遺址不用整治。

國立台北科技大學資源工程研究所副教授余炳盛說，金瓜石之所以成為礦區就是它本身有很多金屬離子，自然現象和汙染場址要釐清清楚，現在沒有要大量開發那個地方，重金屬超標的危險也沒大到一碰就會致命。

挖掉土壤整治，土壤運出去又造另個城市的困擾，應該讓它安定化，發展觀光適當隔離就好，他主張十三層遺址不用整治。

龍鎮里里長林文清說，電影悲情城市上映後興起九份熱，2003年金瓜石設黃金博物館，礦山阿伯很希望台車復駛。

前縣長周錫瑋上任，推金九台車復駛，全長約1300公尺，發包並訂2009年2月動工、2010年營運。台車復駛才發包出去，有新聞報導該工程沒做環評，環保署跳出來檢測，找了幾個地方測都超標，十三層和廢煙道2010年被列為汙染場址，台車復駛胎死腹中。

林文清說，在地人都知道，這地方產礦，本來就有硫砷銅，怎麼測當然都超標。大家住在這裡生活，喝的水有些是山泉水，自來水，根本沒有砷，更沒有人有烏腳病。

當時曾要求在這裡進行開發行為，要全區整治，才能進場，全區汙染整治要花70億元，這個天價把開發商全嚇跑了，台電只好先架圍籬把十三層和廢煙廢道阻絕開來。

林文清說，很多人去日本黑部立山，就是要體驗不同載具，恢復金瓜石礦山過去的索道等運輸系統，這裡馬上變成國際級的礦業旅遊度假地，且可改善九份交通，可惜政府一直冷處理，直到2017年立委黃國昌在立院開公聽會，給了一個方向，可以局部整治適度開發。

前縣長周錫瑋當年要推金九台車復駛，工程才發包出去，環保署驗出十三層和廢煙道重金屬...
前縣長周錫瑋當年要推金九台車復駛，工程才發包出去，環保署驗出十三層和廢煙道重金屬超標，2010年被列為汙染場址，台車復駛胎死腹中。圖／張東隆提供
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超標金瓜石九份
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