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曾是亞洲第一貴金屬礦山 今淪為汙染場址

2019-08-18 23:26聯合報 記者吳淑君╱即時報導

金瓜石曾被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，光復後台金公司接手，1969年於水湳洞興建冶煉年產量一萬公噸的煉銅廠，並建置三條廢氣排放煙道，後因全球性煉銅業務不振，煉銅廠1982 年停工，沒想到30年後被列為汙染場址，去年環保署更將它公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。

日本礦業株式會社1933年買下金瓜石礦區的經營權，在湳洞山坡上興建了新式的浮選礦場（今十三層遺址），加上又有新礦脈的發現，金瓜石礦區金銅產量，到了1938年達到了將近七萬兩的最高峰。

當時的金瓜石被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，台金公司興建的排煙道，長度達一千多公尺，是世界最長的排煙道。

煉銅廠於1982 年 7 月停工，三條煙道隨之報廢棄置。環保署測到該地重金屬砷、銅分別超標200倍與91倍，大量吸入可能導致死亡，2010年公告十三層和廢煙道等近30公頃土地，為土壤及地下水汙染控制場址。

但新北市政府卻也陸續將十三層和廢煙道入選新北市歷史建築、文化景觀，世界文化遺產潛力點，成為國內第一個礦區汙染場址兼具眾多觀光資源的場址。

如此「多重」身分的十三層遺址，是要發展觀光還是嚴加阻絕人群，多年來兩派聲音一直在打架，結果就是什麼都沒做成，講到這段水湳洞人就有一肚子氣。

台電中秋夜找來曾為紐約自由女神像、北京頤和園等知名建物設計照明的燈光大師周鍊，與藝術家何采柔，以不同亮度的琥珀色柔和燈光點亮十三層，居民既期待又怕受傷害。

「至少是個突破點！」 長期關心瑞芳文史的龍鎮里里長林文清說，被網紅節目評為東北角最髒的水湳洞停車場廁所，要改建了，十三層也要被點亮了，代表這裡不是所有開發行為都禁止，也證明汙染場址它不是尚方寶劍，開發單位只要想處理不是不行的，他看到了這個地方活化的一線曙光。

去年環保署將十三層和廢煙道公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。記者吳淑君／攝影
去年環保署將十三層和廢煙道公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。記者吳淑君／攝影
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十三層遺址上方可以看陰陽海，成了許多遊客的賞景秘境。記者吳淑君／攝影
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去年環保署將十三層和廢煙道公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。記者吳淑君／攝影
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去年環保署將十三層和廢煙道公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。記者吳淑君／攝影
去年環保署將十三層和廢煙道公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。記者吳淑君／攝影
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金瓜石水湳洞
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