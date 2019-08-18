曾是亞洲第一貴金屬礦山 今淪為汙染場址

2019-08-18 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



金瓜石曾被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，光復後台金公司接手，1969年於水湳洞興建冶煉年產量一萬公噸的煉銅廠，並建置三條廢氣排放煙道，後因全球性煉銅業務不振，煉銅廠1982 年停工，沒想到30年後被列為汙染場址，去年環保署更將它公告為整治場址，台電不服，打行政訴訟。

日本礦業株式會社1933年買下金瓜石礦區的經營權，在湳洞山坡上興建了新式的浮選礦場（今十三層遺址），加上又有新礦脈的發現，金瓜石礦區金銅產量，到了1938年達到了將近七萬兩的最高峰。

當時的金瓜石被譽為是「亞洲第一貴金屬礦山」，台金公司興建的排煙道，長度達一千多公尺，是世界最長的排煙道。

煉銅廠於1982 年 7 月停工，三條煙道隨之報廢棄置。環保署測到該地重金屬砷、銅分別超標200倍與91倍，大量吸入可能導致死亡，2010年公告十三層和廢煙道等近30公頃土地，為土壤及地下水汙染控制場址。

但新北市政府卻也陸續將十三層和廢煙道入選新北市歷史建築、文化景觀，世界文化遺產潛力點，成為國內第一個礦區汙染場址兼具眾多觀光資源的場址。

如此「多重」身分的十三層遺址，是要發展觀光還是嚴加阻絕人群，多年來兩派聲音一直在打架，結果就是什麼都沒做成，講到這段水湳洞人就有一肚子氣。

台電中秋夜找來曾為紐約自由女神像、北京頤和園等知名建物設計照明的燈光大師周鍊，與藝術家何采柔，以不同亮度的琥珀色柔和燈光點亮十三層，居民既期待又怕受傷害。