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醫病天地／猛灌青草茶 腎友高血鉀心律不整

2019-08-18 23:44聯合報 記者王思慧／花蓮報導

花蓮慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治提醒，洗腎者應喝白開水補充水分，避免高血鉀出現致命...
花蓮慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治提醒，洗腎者應喝白開水補充水分，避免高血鉀出現致命性心律不整。 圖／花蓮慈濟醫院提供
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花蓮一名熱炒店主廚洗腎兩年多，由於炎熱加上廚房高溫，忍不住灌下1千毫升青草茶退火，卻突感到胸悶、心跳加快，送醫後發現是鉀離子濃度過高，趕緊用低鉀透析藥水治療，解除危機。花蓮慈濟醫院腎臟內科主任徐邦治提醒，腎友應多喝白開水補充水分，避免高血鉀出現心律不整。

徐邦治醫師指出，腎臟是調控鉀離子的重要器官，過多或過少的鉀離子都可能對人體造成威脅，鉀離子在小腸中易吸收，正常情況下體内的鉀有80至90％是由腎臟經尿液排除，其他經糞便排出，當腎臟無法將鉀離子排出體外，人體若攝入過量鉀離子食物，易導致體内血鉀過高、心律不整，嚴重會有致命危險。

徐邦治表示，透析腎友避免高血鉀，應避免或少量食用含鉀量高的食物，像是釋迦、芭蕉、香蕉、奇異果等水果，深色蔬菜、曬乾的食材、罐頭醃製品及濃縮飲品，青草茶就屬濃縮飲品，須控制分量或直接不食用。蔬菜可洗淨切好後泡水20分鐘或放入滾水中氽燙3至5分鐘後瀝去水分再烹調，可減少鉀離子含量，避免生吃蔬菜；低鈉鹽、薄鹽醬油、健康鹽皆是以鉀離子取代鈉離子，避免使用。

水分攝取勿造成腎臟負擔，臨床上多依腎友前一日尿量加上500至800毫升的數值，做為每天喝水量標準，不過這些量並非只是開水量，而是包括當天所吃食物的含水量。

器官洗腎高溫
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