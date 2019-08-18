旅行業者私賣國旅補助名額 觀光局擬放寬團數上限

2019-08-18 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局秋冬遊補助9月上路。本報資料照片 分享 facebook 交通部觀光局秋冬遊補助下月上路，每家旅行社補助上限20團，但傳出旅行社私下買賣名額，「民眾納稅錢宛如不肖業者提款機」。觀光局表示，將嚴格審查積極防弊，另將研擬放寬補助團數限制，但不會如業者建議的「無上限」，一定會設天花板。

林佳龍上周邀集觀光業者與會，旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，許多業者當面陳情，希望放寬旅行團補助團數，從20團改為無上限，或遊程只要經過花蓮、台東、屏東等觀光較慘澹的縣市，就可不受團數限制。

有不具名旅行業者說，一般中型以上旅行社，每月至少出70團至80團，20團名額根本不夠用，但即使名額用罄，旅客仍會要求補助。為留住生意，旅行社會「硬吃下」這些團客，自掏腰包減免團費，但國旅團每團毛利平均3萬元至5萬元，如此下來利潤大減，甚至沒賺。

部分旅行社僅承接票務買賣，不帶國內旅行團，用不到20團的名額補助。業者表示，有旅行社轉向這些沒做國旅團的旅行社「買」名額，價錢則是「看交情」，每個名額價格約5千元至1萬元。

觀光局長周永暉表示，旅行團補助名額不可互相買賣，若有相關案例歡迎檢舉，一旦確認屬實，將把違規旅行社納入黑名單，未來禁止參加補助方案。至於團數限制，確實有收到業者意見，目前正在研擬放寬，但「百分之百會設置天花板上限」。

大同技術學院旅遊與休閒娛樂管理系助理教授高洺塗說，團數限制不應齊頭式平等，否則反而更不平等，建議依照旅行社過去三年業務收入，設定級距或參考值，規模愈大的旅行社可申請較多團數才合理。