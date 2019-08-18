這一種痛爸媽不可不知 3招防腳後跟捲入單車後輪

2019-08-18 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣單車後輪幾乎不會加裝隔板，連成人都容易受傷，籲爸媽購賣附護腿板安全座椅，把後輪遮起來，保護孩子的雙腳。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 醫師發現，坐單車後座而腳被後輪捲入受傷案例明顯增加，交通部雖已修正「道路交通安全規則」，訂定自行車合格組裝兒童安全座椅標準，最快明年三月起，若使用不合格座椅搭載幼童，可依法處罰。在法令上路之後，建議爸媽若要單車載孩子，應購賣附護腿板安全座椅，把後輪遮起來，保護孩子的雙腳。

台灣外傷醫學會理事長簡立建接到這些因腳捲入後輪，腳後跟鮮血直流的孩子，總感同身受，他兒時有類似經驗。當年媽媽騎單車載著年僅6歲的他，不料在他兩腿擺動時，右腳竟被捲進後輪。馬路噪音太多，媽媽沒聽到他的哭喊聲，繼續前行，直到路人提醒才停車，他的腳踝已磨出傷口，受傷慘重。

過去調查發現，坐單車後座腳不慎遭捲入的年齡層，大約是國小一年級前後，常見3至9歲兒童。後座的孩子只要稍微左右擺動腳，就容易遭捲入，簡立建表示，腳後跟、腳踝外側受傷難處理、照顧時間久，甚至可能使孩子產生心理陰影，不敢再接觸腳踏車。

簡立建最近收治3名腳捲入後輪的患者，傷勢包括輕重不一的腳後跟、腳踝外側磨傷，甚至可能造成阿基里斯腱的韌帶遭扯裂；台北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師高偉峰也表示，過去也收治類似傷患，若傷口嚴重，甚至傷及骨骼，移動前須先固定骨折部位。

保持骨折處及上下鄰近的關節不動，降低骨折處傷及周邊肌肉、神經或血管風險。高偉峰建議，可就地取材如樹枝、手杖等做成的夾板進行骨折固定，綁紮時應將骨折處上下兩個關節同時固定，記得露出腳趾尖，以便隨時觀察末梢血液循環狀況。如果指尖蒼白、發紫，說明固定太緊，要鬆開重新調整固定壓力。

若為普通皮膚撕裂傷，高偉峰表示，旁人可先為傷患執行「直接加壓止血法」，直接使用無菌紗布或乾淨敷料，如手帕、毛巾、清潔餐巾等，直接覆蓋後，再以手掌根或任何現場可取得布條施予均勻壓力將傷口纏繞 ，暫時使出血緩下來。

為何腳後跟、腳踝外側傷口癒合較慢？簡立建解釋，人體較大的傷口，癒合需由「結締組織」織補上去，結締組織遍佈於身體各處，如軟骨、血液、脂肪，但腳後跟、腳踝外側軟組織較少，主要是由皮膚與筋骨組成，幾乎沒有脂肪這些結締組織，再生能力較差。

簡立建建議，家中有10歲以下的孩童，若家長習慣騎腳踏車載孩子，務必購賣附護腿板的兒童後置安全座椅，但腳跟捲入車輪受傷，不是只有小孩會遇到，但目前沒有適用大人的隔板，高偉峰提醒，拖鞋或褲管寬鬆的褲裝易被後輪捲入，腳也會可能連帶捲入，建議後座乘客穿布鞋及緊身褲裝。

●避免腳捲入單車後輪

1.10歲以下孩童搭乘，單車加裝附護腿板的兒童後置安全座椅

2.乘坐時不任意擺動腳

3.勿穿著拖鞋，改穿布鞋等包裹足部的鞋子

4.勿穿褲管寬鬆的褲裝，改著緊身褲裝