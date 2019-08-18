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吃香蕉居然有4大禁忌！吃這款香蕉保證馬上便秘

2019-08-18 18:55聯合報 記者劉小川╱即時報導

別吃沒有熟的香蕉，以免又要鬧肚子痛了。圖／摘自 pexels
別吃沒有熟的香蕉，以免又要鬧肚子痛了。圖／摘自 pexels
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香蕉是台灣人愛吃的水果之一，也是最常見的，經常吃香蕉對我們的身體，有一定的好處，但大家知道嗎？原來吃香蕉也會有禁忌，常被我們忽略了，快點來看看有什麼禁忌吧！

1.不能吃沒有熟的香蕉

夏天是香蕉的盛產期，吃香蕉時也要注意這件事情，因為吃沒熟透的香蕉可能會便秘。生的香蕉內含有大量的鞣酸，有著非常強烈的收斂作用，所以非常容易造成便秘，特别要注意的是老人家、小孩、女生。

2.不能過量的吃香蕉

成熟的香蕉，又香又甜，口感也很棒，但我們在吃的時候，切記不要過量，因為香蕉內含有比較多的鎂、鉀元素，這樣礦物質如果在短時間內攝取太多，就會引起血液中的鎂、鉀含量劇增，體內的元素失衡，當然久而久之也會影響到身體的健康。

吃過多的香蕉，還可能會讓胃酸的分泌減少，引起腸胃不適，所以愛吃香蕉的朋友請多注意，可以吃但不要過量。

3.不可以空腹吃香蕉

香蕉富含了糖跟纖維質，有利於消化跟通便（熟香蕉），但如果在空腹吃香蕉，腸胃內沒有可以幫助一起消化的食物，可能讓胃的蠕動更加速，促進血液循環，讓腸胃增加了更多的負擔，所以空腹吃香蕉，腸胃虛弱的人千萬別試。

4.冷藏過的香蕉不能吃

香蕉屬於熱帶水果，也是比較怕冷的水果，如果把香蕉放在攝氏12度以下的環境中，香蕉會出現發黑，其實就不太適合進食，而且凍傷的香蕉，不僅是破壞了營養成分，肉質也會變得軟爛，冷藏過後的香蕉，進食後容易患上腸胃的疾病。

冷藏過後的香蕉，會讓香蕉黑化，肉質也會變得軟爛。圖／摘自 pexels
冷藏過後的香蕉，會讓香蕉黑化，肉質也會變得軟爛。圖／摘自 pexels
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香蕉不只可以幫助便秘，飯後一根香蕉，還能助消化。圖／摘自 pexels
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經常吃香蕉對我們的身體是有一定的好處嗎？圖／摘自 pexels
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香蕉
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