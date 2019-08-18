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癮君子要注意 電子菸會導致肺病

2019-08-18 18:57台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

電子菸不會導致肺病？許多人為了戒菸想方設法，電子菸成為一種常見替代品，愛用者聲稱「健康抽」、「不上癮」，但事實真的是如此嗎？調查指出，有可能面臨可能無法完全康復的肺病。

私添成份易致肺病

根據《華盛頓郵報》報導，調查14州、100個（其中多為少年跟青年）電子菸與肺病間神秘關聯性的案例（都受到通風良好的醫院集約照護）發現，經確診至少31例及調查中的十數例，症狀包括到院前的呼吸困難、急促、胸痛，還有發燒、咳嗽、嘔吐及腹瀉等症狀。

電子菸在過去十年來快速普及，但相關研究卻稱不上多。近年健康機構警告未成年的電子菸流行病蔓延，開始受到當局高度的監控留意。美國電子菸協會主席葛雷葛里康利經常表示，上千萬成年人吸電子菸都沒出大事，會害肺病的可能多是抽街頭私製菸、THC（四氫大麻酚），跟其他非法藥物，而非尼古丁。病患透露電子菸包含各種物質，如尼古丁、大麻製品跟一些「私釀製品」。

對孩童影響大

根據《APNews》報導，電子菸雖是傳統菸的替代品，但健康當局擔憂孩童會吸食，因為尼古丁對腦部發育有不良影響，而且也許會讓孩童對香菸成癮。

調查6個州、50個電子菸致病案例，雖然還不見因肺病致死者，但病例中有些案例已相當接近：有些病患有心臟病發作的情形，還有一些則罹患流感。因為身體呈現吸入腐蝕性物質的反應，醫師形容這些病徵跟吸入性損傷類似。

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