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登革熱疫情南北都有 境外移入威脅是主因

2019-08-18 18:05中央社 台北18日電

北部及南部縣市都有本土登革熱疫情，累計74例。疾管署副署長莊人祥說，今年特別之處在境外移入多，致國內散發疫情，且登革熱症狀並不典型，隱藏期可能長，增社區感染風險。

衛生福利部疾病管制署今天宣布，台北市出現今年首例本土登革熱病例，為大安區30餘歲男性，近期沒有出國史，感染源待釐清。

根據疾管署統計，今年截至8月17日，國內累計74例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

從疾管署登革熱地圖的境外移入統計可發現，目前境外移入最多的國家為越南共72例、其次為印尼71例、柬埔寨45例、菲律賓44例、馬來西亞23例、泰國23例、新加坡10例、馬爾地夫也有9例，絕大多數病例都來自東南亞。

莊人祥受訪時表示，觀察到今年登革熱疫情比較特殊之處在於境外移入造成各地的本土疫情，今年的境外移入是近10年同期新高，加上全台都有傳播登革熱的白線斑蚊，當境外移入個案潛藏在社區，若又被蚊子叮咬，就有可能造成後續的傳染。目前觀察，新北、桃園和台北的疫情似乎都是這樣而來。

登革熱境外移入造成威脅的關鍵，莊人祥解釋，暑假期間台灣民眾與東南亞往來密切，東南亞人也常到台灣觀光，因登革熱症狀並不典型，如發燒、肌肉痠痛、眼窩痛等，如果沒有搭配旅遊史，未必會在第一次就醫就確診；有些人甚至因症狀輕微，也未必會去就醫。

莊人祥表示，登革熱的典型潛伏期為3到8天，但最長也可達14天。境外移入個案中，有近半數在初抵國門就會因發燒，被疾管署的篩檢站攔下；但有超過半數則是回到社區才發病，自然也會增加社區感染的風險。

疾管署提醒，民眾如果計劃到東南亞，因多國登革熱疫情嚴峻，務必做好防蚊措施。回國後1週也要格外警覺，如果出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、出疹等疑似症狀，應及早就醫。

莊人祥說，旅遊史是醫師診斷的重要依據，民眾就醫時務必提供，醫師也應保持警覺，善用登革熱外篩檢驗，以縮短隱藏期，降社區傳播風險。

登革熱疫情
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