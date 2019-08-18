影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



本土登革熱北市現蹤。衛福部疾病管制署今公布台北市出現今年首例本土登革熱病例，為住在大安區建安里的30多歲男性；但因該里靠近捷運忠孝敦化站，北市衛生局表示，今日已經完成戶外噴消工作，明（19）日上午將進行家戶周邊100公尺內化學噴藥作業，今並已在個案住家附近張貼公告，提醒民眾務必配合，以免受罰，若有需要可開立配合防疫的公假證明。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，於16日凌晨再次就醫，醫院隨即採檢通報，經檢驗確診登革熱。

莊人祥說，個案平時活動地在台北市大安區，以住家及工作地為主，但分別於8月2日及3日南下到過台南市東、安南、中西及北區，以及高雄市興達港；8月10與11日則分別至基隆廟口夜市、新北市九份等地，將進一步調查可能感染源，目前個案狀況良好，在家自主休養中，因還在病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，衛生局今也聯繫環保局等單位，由副市長鄧家基坐鎮，衛生局長黃世傑、環保局長劉銘龍均出席會議，除密切掌握個案接觸者健康狀況，並進行個案居住地周邊半徑100公尺病媒蚊密度調查、孳生源清除與化學防治，同時今日下午已在個案住家附近張貼家戶噴藥公告。

歐佳齡說，明日上午將辦理家戶內化學噴藥作業，提醒民眾務必配合，若拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及67條，開罰6萬至30萬元罰鍰。

截至8月17日，今年國內共累計74例本土登革熱病例，高雄市51例中，包含三民區37例，前鎮、鳳山及左營區各3例，鼓山、路竹、旗津、苓雅及仁武區各1例；台南市19例中，包含東區8例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康、左鎮及新化區各1例；新北市中和、永和區各1例；桃園市中壢區1例、以及台北市大安區1例。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。