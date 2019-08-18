親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

婦產科名醫加入韓國瑜國政顧問團 鄭丞傑：我不是韓粉

影／登革熱現蹤台北市 衛生單位明至鄰近家戶噴藥

2019-08-18 17:00聯合報 記者簡浩正╱即時報導

本土登革熱北市現蹤。衛福部疾病管制署今公布台北市出現今年首例本土登革熱病例，為住在大安區建安里的30多歲男性；但因該里靠近捷運忠孝敦化站，北市衛生局表示，今日已經完成戶外噴消工作，明（19）日上午將進行家戶周邊100公尺內化學噴藥作業，今並已在個案住家附近張貼公告，提醒民眾務必配合，以免受罰，若有需要可開立配合防疫的公假證明。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案近期無出國史，8月15日出現全身痠痛、發燒症狀，當日就醫後返家，因仍感到不適，於16日凌晨再次就醫，醫院隨即採檢通報，經檢驗確診登革熱。

莊人祥說，個案平時活動地在台北市大安區，以住家及工作地為主，但分別於8月2日及3日南下到過台南市東、安南、中西及北區，以及高雄市興達港；8月10與11日則分別至基隆廟口夜市、新北市九份等地，將進一步調查可能感染源，目前個案狀況良好，在家自主休養中，因還在病毒血症期，已加強個案防蚊因應措施。

北市衛生局疾病管制科長歐佳齡表示，衛生局今也聯繫環保局等單位，由副市長鄧家基坐鎮，衛生局長黃世傑、環保局長劉銘龍均出席會議，除密切掌握個案接觸者健康狀況，並進行個案居住地周邊半徑100公尺病媒蚊密度調查、孳生源清除與化學防治，同時今日下午已在個案住家附近張貼家戶噴藥公告。

歐佳齡說，明日上午將辦理家戶內化學噴藥作業，提醒民眾務必配合，若拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及67條，開罰6萬至30萬元罰鍰。

截至8月17日，今年國內共累計74例本土登革熱病例，高雄市51例中，包含三民區37例，前鎮、鳳山及左營區各3例，鼓山、路竹、旗津、苓雅及仁武區各1例；台南市19例中，包含東區8例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康、左鎮及新化區各1例；新北市中和、永和區各1例；桃園市中壢區1例、以及台北市大安區1例。另有314例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

對於登革熱疫情是否北移，以及是否跟前幾天新北兩例個案有關，莊人祥表示，因目前個案目前感染情況未明，故無法確知關聯性；由於個案近日去過地方眾多，是否為境外移入或是至國內其他地方而受感染，暫無法排除，將進行病毒基因定序以釐清感染源，至於型別結果則於傍晚前出爐。

疾管署防疫人員，今日於台北市大安區查核病媒孳生源。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員，今日於台北市大安區查核病媒孳生源。圖／疾管署提供
分享
疾管署今公布台北市出現今年首例本土登革熱病例，為住在大安區建安里的30多歲男性。...
疾管署今公布台北市出現今年首例本土登革熱病例，為住在大安區建安里的30多歲男性。疾管署副署長莊人祥（左）表示，該個案近期無出國史，活動地在台北市大安區，以住家及工作地為主，但近日到過台南市及高雄市、基隆廟口夜市、新北市九份等地，將進一步調查可能感染原。記者簡浩正／攝影
分享

登革熱
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

花蓮縣鳳林、壽豐地牛翻身 6分鐘內連2震

2019-08-18 17:37

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

嘉義縣海岸發現斃死麝香豬屍 防疫人員採樣送驗

2019-08-18 15:58

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

種族歧視影響深 打從娘胎就開始

2019-08-18 15:38

北市今年本土登革熱首例在大安 明辦理戶內噴藥

2019-08-18 14:41

台塑汽油批售價格不調整 柴油每公升漲0.1元

2019-08-18 14:33

基隆新北大雷雨發布災防告警訊息 低窪地區慎防淹水

2019-08-18 14:20

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

基隆新北台北及恆春豪雨特報！ 全台慎防大雨雷擊

2019-08-18 14:04

愛肝達人站 ／肝臟原發淋巴癌 存活率高

2019-08-18 13:40

健康相談室／銀髮族去健身 需要運動處方

2019-08-18 13:38

保健看過來／牙齦紅腫痛 唾腺結石作怪

2019-08-18 13:37

好好吃／美味減醣食譜 減重代謝力UP

2019-08-18 13:32

柬國法爾劇團 助當地孩子脫貧

2019-08-18 13:23

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10

全台大雨不斷地震也不斷 花蓮中午再兩震

2019-08-18 12:56

南北登革熱疫情忙 學者：將隨暖化由南向北延伸

2019-08-18 12:51

影／北北基桃竹宜6縣市大雷雨！ 駛經國道防強勁陣風

2019-08-18 12:47

規模4.8地震 嘉義縣市沒有災情

2019-08-18 12:41

花蓮壽豐28分鐘連三震！ 兩小規模地震最大震度4級

2019-08-18 12:35

影／首場社造論壇在宜蘭 鄭麗君：由下而上改變社會

2019-08-18 12:31

台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15

本周汽油不調漲 柴油漲1角每公升24.2元

2019-08-18 12:11

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

2019-08-18 12:10

新北宜蘭大雷雨 明天各地慎防局部大雨

2019-08-18 12:06

新北宜蘭大雷雨 持續至中午12時45分

2019-08-18 12:01

陪妻到緬甸探親 台南男子返台確診登革熱

2019-08-18 11:46

搶攻華語市場柬國劇團聘台灣人 肯定新南向政策

2019-08-18 11:33

割雙眼皮導致紅腫疤痕 是蟹足腫作祟？

2019-08-18 11:08

範圍擴大！ 恆春持續豪雨 全台各地大雨

2019-08-18 10:15

拯救爸媽荷包 簡單2招阻止兒女刷爆附卡

2019-08-18 10:00

好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25

南北天氣差很多！ 台北高溫、台中以南慎防大雨

2019-08-18 07:50

高雄長庚、奇美、義大三醫合擊 南台灣智慧醫療邁大步

2019-08-18 07:50

劇烈天氣持續到周二！ 吳德榮：本周恐有颱風生成

2019-08-18 06:07

年屆80歲怕摔的長輩 適合上健身房嗎？

2019-08-18 06:03
看更多

熱門文章

劇烈天氣持續到周二！ 吳德榮：本周恐有颱風生成

2019-08-18 06:07

影／北北基桃竹宜6縣市大雷雨！ 駛經國道防強勁陣風

2019-08-18 12:47

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

2019-08-17 23:35

殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00

108年新生兒恐跌破18萬人 夫妻不想生原因出爐

2019-08-17 19:10

每日星座運勢／雙魚心情順暢諸事順 人際關係和諧

2019-08-18 00:00

範圍擴大！ 恆春持續豪雨 全台各地大雨

2019-08-18 10:15

拯救爸媽荷包 簡單2招阻止兒女刷爆附卡

2019-08-18 10:00

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

2019-08-18 12:10

台灣最毒鎖鏈蛇闖民宅 貓星人捍衛家園殺了牠

2019-08-18 15:39

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10

好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25

南北天氣差很多！ 台北高溫、台中以南慎防大雨

2019-08-18 07:50

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42

台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15

黑巧克力對健康有益 但要注意這三件事

2019-08-18 06:01

影／車禍+童玩節閉幕湧人潮 國五雪隧北上塞爆

2019-08-18 17:06

免疫細胞療法治癌 費用百萬起跳

2019-08-17 23:24

塵爆毀容他第一時間想分手 她相伴誕愛的結晶

2019-08-18 00:08

北市今年本土登革熱首例在大安 明辦理戶內噴藥

2019-08-18 14:41

年屆80歲怕摔的長輩 適合上健身房嗎？

2019-08-18 06:03

【夫妻之間】布衣／當我們黏在一起

2019-08-18 06:00

穿不完的性感比基尼 時尚辣媽Chiara超挺家鄉品牌

2019-08-18 15:42

細胞療法亂象多 將設檢舉專線

2019-08-17 23:43

【父母心情】黃美綺／愛唱反調的孩子

2019-08-18 06:00

花蓮22：52規模4.4地震 最大震度4級

2019-08-17 23:17

高雄長庚、奇美、義大三醫合擊 南台灣智慧醫療邁大步

2019-08-18 07:50

【親子教養】Miss Tweety／從小培養承認錯誤的勇氣

2019-08-18 06:00

保健看過來／牙齦紅腫痛 唾腺結石作怪

2019-08-18 13:37

伊藤潤二恐怖夜跑 體大登場

2019-08-17 21:46

新北宜蘭大雷雨 明天各地慎防局部大雨

2019-08-18 12:06

護理師牙齦紅腫痛 竟然是腮腺結石作怪

2019-08-18 06:02

種族歧視影響深 打從娘胎就開始

2019-08-18 15:38

潛水表有多夯？品牌頻推新款、開設專賣店

2019-08-18 17:13

明天油價不漲 95無鉛汽油每公升27.8元

2019-08-18 12:06

細胞療法費用百萬 「賭上全家人家計治癌？」

2019-08-18 00:30

全台大雨不斷地震也不斷 花蓮中午再兩震

2019-08-18 12:56

交通違規記點 擬拉長時效到2年

2019-08-18 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top