種族歧視影響深 打從娘胎就開始

2019-08-18 15:38 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



不同種族的孩子彼此和諧相處，與成長期心理健康息息相關。（photo by Flickr） 分享 facebook 種族歧視的影響有多深？很可能從懷胎就要注意！發展行為學家表示，膚色標籤不只是大人會貼，歧視行為也會被教導並流傳下去，孩子在成長過程耳濡目染，把負面示範內化為人格，對社會甚至健康都有深遠影響。歧視還會讓孕婦生下體重過輕的胎兒，是不可輕忽的社交病灶。

影響從幼兒期始

根據《紐約時報》報導，發展行為學家史賓克斯富蘭克林日前指出，種族歧視影響甚早，兒童從3歲起會開始認知到膚色差異，但還不會賦予價值判斷，4歲起會察覺到基本的種族刻版印象，7歲前就會明白膚色無法改變，到9歲時就完全明白種族歧視；青春期會開始傾向認同自己的族群，從吃飯跟誰坐就能明顯觀察到。

《研究》顯示，10到15歲的非裔美國少年，對種族歧視耳濡目染，威脅與壓力會讓孩子過度警戒，行為容易表現出霸凌傾向。孩童可能被貼標籤綽號、被寫在黑板嘲笑、或在背後說壞話，甚至被老師投以較低期待。最有害的是兒童內心的歧視心理，目睹的負面示範會刻印在內心。

社交傳播疾病

談及種族歧視對兒童的影響，美國兒科學會首度發表聲明表示，這是一種「社交傳播疾病」。此外，不只是被種族歧視針對的人，就連目睹歧視的人也受影響，活在歧視下所累積的壓力，會讓身心付出終身性的代價，包括賀爾蒙變異、發炎等慢性疾病，甚至會使新生兒的體重偏低。

根據《華盛頓郵報》，美國兒科學會專家聲稱，當前的政治與文化氛圍，已經使得他們的研究工作更加緊要。兒科學家Jackie Douge談到：「暴露在社群媒體如推特之下，對孩子的健康影響會非常直接。」2018年有1300個相關研究，某些歧視對健康的危害立即可見，諸如藥物濫用或肥胖問題等。

有因應之道嗎？孩子隨時都在觀察大人，所以「言教不如身教」，赫德葛利斯博士表示，並鼓勵父母傳達給孩子：「沒有人是完美的，我們聊到族群話題時也會失言，但我想討論是很重要的，當看到有歧視的狀況發生，記得回家跟我們討論。」

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