親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲律賓入境19日起全面檢查行李

北市今年本土登革熱首例在大安 明辦理戶內噴藥

2019-08-18 14:41聯合報 記者翁浩然╱即時報導

繼新北本月爆出本土登革熱病例後，衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府衛生局今也聯繫環保局、區公所展開應變，派員於個案在大同區建安里的居住地周邊半徑100公尺範圍調查病媒蚊密度、清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。

北市衛生局表示，該個案近期無國外旅遊史，15日出現發燒全身痠痛等症狀後到醫院就醫，但因症狀持續，16日經醫院通報後，由疾病管制署檢驗於17日確診為登革熱；目前個案健康情形良好，已出院返家自主健康管理休養中，但仍在病毒血症期，為此，市府已加強個案防蚊因應措施。

衛生局指出，該個案在登革熱潛伏期間曾於高雄市、台南市多處及基隆九份等地活動，感染源尚待進一步調查釐清，目前掌握與個案接觸的人尚無相關症狀，仍持續監測中。

市府今天於個案居住地半徑100公尺範圍內進行相關防疫措施，共清除450公斤廢棄物，發現戶內外積水容器19個，並由大安區健康服務中心逐戶進行家戶內衛教宣導以及戶內化學防治通知，預計19日上午辦理家戶內化學噴藥作業。

衛生局提醒，市民務必配合化學噴消作業，民眾如有拒絕、規避或妨礙緊急防疫作為，將依傳染病防治法第38條及67條最高罰30萬元罰鍰；另外，民眾若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可至北市12區91家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢，並告知活動史、旅遊史，早期診斷與治療。

衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府單位...
衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府單位今天於大安區清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。圖／北市衛生局提供
分享
衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府單位...
衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府單位今天於大安區清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。圖／北市衛生局提供
分享
衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府單位...
衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府單位今天於大安區清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。圖／北市衛生局提供
分享

登革熱北市
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

台塑汽油批售價格不調整 柴油每公升漲0.1元

2019-08-18 14:33

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10

影／北北基桃竹宜6縣市大雷雨！ 駛經國道防強勁陣風

2019-08-18 12:47

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

2019-08-18 12:10

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

基隆新北大雷雨發布災防告警訊息 低窪地區慎防淹水

2019-08-18 14:20

基隆新北台北及恆春豪雨特報！ 全台慎防大雨雷擊

2019-08-18 14:04

愛肝達人站 ／肝臟原發淋巴癌 存活率高

2019-08-18 13:40

健康相談室／銀髮族去健身 需要運動處方

2019-08-18 13:38

保健看過來／牙齦紅腫痛 唾腺結石作怪

2019-08-18 13:37

好好吃／美味減醣食譜 減重代謝力UP

2019-08-18 13:32

柬國法爾劇團 助當地孩子脫貧

2019-08-18 13:23

全台大雨不斷地震也不斷 花蓮中午再兩震

2019-08-18 12:56

南北登革熱疫情忙 學者：將隨暖化由南向北延伸

2019-08-18 12:51

規模4.8地震 嘉義縣市沒有災情

2019-08-18 12:41

花蓮壽豐28分鐘連三震！ 兩小規模地震最大震度4級

2019-08-18 12:35

影／首場社造論壇在宜蘭 鄭麗君：由下而上改變社會

2019-08-18 12:31

台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15

本周汽油不調漲 柴油漲1角每公升24.2元

2019-08-18 12:11

新北宜蘭大雷雨 明天各地慎防局部大雨

2019-08-18 12:06

新北宜蘭大雷雨 持續至中午12時45分

2019-08-18 12:01

陪妻到緬甸探親 台南男子返台確診登革熱

2019-08-18 11:46

搶攻華語市場柬國劇團聘台灣人 肯定新南向政策

2019-08-18 11:33

割雙眼皮導致紅腫疤痕 是蟹足腫作祟？

2019-08-18 11:08

範圍擴大！ 恆春持續豪雨 全台各地大雨

2019-08-18 10:15

拯救爸媽荷包 簡單2招阻止兒女刷爆附卡

2019-08-18 10:00

好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25

南北天氣差很多！ 台北高溫、台中以南慎防大雨

2019-08-18 07:50

高雄長庚、奇美、義大三醫合擊 南台灣智慧醫療邁大步

2019-08-18 07:50

劇烈天氣持續到周二！ 吳德榮：本周恐有颱風生成

2019-08-18 06:07

年屆80歲怕摔的長輩 適合上健身房嗎？

2019-08-18 06:03

護理師牙齦紅腫痛 竟然是腮腺結石作怪

2019-08-18 06:02

黑巧克力對健康有益 但要注意這三件事

2019-08-18 06:01

細胞療法費用百萬 「賭上全家人家計治癌？」

2019-08-18 00:30

特管法年底修法 細胞治療管理接軌國際

2019-08-18 00:27

交通違規記點 擬拉長時效到2年

2019-08-18 00:22
看更多

熱門文章

劇烈天氣持續到周二！ 吳德榮：本周恐有颱風生成

2019-08-18 06:07

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

2019-08-17 23:35

殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00

108年新生兒恐跌破18萬人 夫妻不想生原因出爐

2019-08-17 19:10

影／北北基桃竹宜6縣市大雷雨！ 駛經國道防強勁陣風

2019-08-18 12:47

每日星座運勢／雙魚心情順暢諸事順 人際關係和諧

2019-08-18 00:00

範圍擴大！ 恆春持續豪雨 全台各地大雨

2019-08-18 10:15

拯救爸媽荷包 簡單2招阻止兒女刷爆附卡

2019-08-18 10:00

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

中午12時5分花蓮規模4.8地震 最大震度5級

2019-08-18 12:10

北市首例本土登革熱病例！ 30多歲男性確診

2019-08-18 14:12

南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42

南北天氣差很多！ 台北高溫、台中以南慎防大雨

2019-08-18 07:50

好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

黑巧克力對健康有益 但要注意這三件事

2019-08-18 06:01

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10

台南再增登革熱病例 這些地點蚊子卵超厚要注意

2019-08-18 12:15

塵爆毀容他第一時間想分手 她相伴誕愛的結晶

2019-08-18 00:08

免疫細胞療法治癌 費用百萬起跳

2019-08-17 23:24

細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59

年屆80歲怕摔的長輩 適合上健身房嗎？

2019-08-18 06:03

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

【夫妻之間】布衣／當我們黏在一起

2019-08-18 06:00

台灣女性被職場性騷擾比男性多八倍...艾瑪華森創法律專線

2019-08-17 15:55

細胞療法亂象多 將設檢舉專線

2019-08-17 23:43

【父母心情】黃美綺／愛唱反調的孩子

2019-08-18 06:00

高雄也吃得到「Ukai懷石料理」了！無菜單午餐2000元起

2019-08-17 18:06

花蓮22：52規模4.4地震 最大震度4級

2019-08-17 23:17

非洲豬瘟疫情疑擴大 菲國入境明起全面檢查行李

2019-08-18 15:12

高雄長庚、奇美、義大三醫合擊 南台灣智慧醫療邁大步

2019-08-18 07:50

【親子教養】Miss Tweety／從小培養承認錯誤的勇氣

2019-08-18 06:00

護理師牙齦紅腫痛 竟然是腮腺結石作怪

2019-08-18 06:02

細胞治療動輒百萬卻無商保？衛福部擬邀金管會討論

2019-08-17 16:51

伊藤潤二恐怖夜跑 體大登場

2019-08-17 21:46

2019月餅趨勢 個頭小、選項多跨界玩法更出奇

2019-08-17 17:46

新北宜蘭大雷雨 明天各地慎防局部大雨

2019-08-18 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top