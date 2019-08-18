北市今年本土登革熱首例在大安 明辦理戶內噴藥

2019-08-18 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



繼新北本月爆出本土登革熱病例後，衛福部疾管署今天也公布今年北市首起本土登革熱病例為大安區30多歲男性；北市府衛生局今也聯繫環保局、區公所展開應變，派員於個案在大同區建安里的居住地周邊半徑100公尺範圍調查病媒蚊密度、清除病媒蚊孳生源並噴灑化學藥劑防治來滅蚊。

北市衛生局表示，該個案近期無國外旅遊史，15日出現發燒全身痠痛等症狀後到醫院就醫，但因症狀持續，16日經醫院通報後，由疾病管制署檢驗於17日確診為登革熱；目前個案健康情形良好，已出院返家自主健康管理休養中，但仍在病毒血症期，為此，市府已加強個案防蚊因應措施。

衛生局指出，該個案在登革熱潛伏期間曾於高雄市、台南市多處及基隆九份等地活動，感染源尚待進一步調查釐清，目前掌握與個案接觸的人尚無相關症狀，仍持續監測中。

市府今天於個案居住地半徑100公尺範圍內進行相關防疫措施，共清除450公斤廢棄物，發現戶內外積水容器19個，並由大安區健康服務中心逐戶進行家戶內衛教宣導以及戶內化學防治通知，預計19日上午辦理家戶內化學噴藥作業。