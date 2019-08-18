基隆新北大雷雨發布災防告警訊息 低窪地區慎防淹水

2019-08-18 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分。氣象局已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS) 。慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。