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基隆新北大雷雨發布災防告警訊息 低窪地區慎防淹水

2019-08-18 14:20聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分。氣象局已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS) 。慎防劇烈降雨、雷擊，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、安樂區，新北市汐止區。

中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息。圖／取自氣象局網站
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新北市汐止區大雷雨。記者楊德宜／攝影
新北市汐止區大雷雨。記者楊德宜／攝影
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大雷雨氣象局
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