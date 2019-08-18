基隆新北台北及恆春豪雨特報！ 全台慎防大雨雷擊

2019-08-18 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



西南風及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天基隆市、新北市、台北市及恆春半島有局部豪雨，台灣各地及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。