花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜過世 享壽94歲

2019-08-18 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



「台灣的醫師，到花蓮很遠，去美國很近」，曾說過這句話的花蓮門諾醫院創院院長薄柔纜醫師，於1953年到花蓮奉獻醫療服務40年，實施讓原住民只花1元就可看病的方案，更設立「山地巡迴醫療隊」徒步深入偏遠地區行醫，在1994年退休返美，昨日已在美國安息主懷，享壽94歲。

薄柔纜醫師的父親是美國門諾會的牧師，1926年出生在大陸河北省，在美國學醫，從27歲開始到台灣行醫，加入門諾會、也是台灣第一支「山地巡迴醫療隊」。由於交通不便，醫護人員常背著醫療器材徒步深入偏遠地區，為民眾看病；曾有一次走到花蓮壽豐鄉鹽寮村，被警員刁難不准行醫，沒想到當天晚上該警員肚痛，拜託薄柔纜看病，他不計前嫌，依然開藥治療。

後來，薄柔纜自己畫建築設計圖、四處奔波募款，創辦門諾醫院；發現東部肺結核病患多，1956年更回美國學習醫療胸腔外科技術。擔任門諾院長時，讓原住民只花1元就可看病，在秀林鄉設置肺病療養院收治肺結核病患，在部落廣設「牛奶站」提供免費牛奶給學童；若遇到民眾付不起醫藥費時，薄柔纜更直接說「帳算我的」，設有早產兒基金、洗腎基金、血癌基金，希望病患不要因為窮，得不到好的醫療資源。

在1991年台美基金會於美國頒發社會服務獎項予薄柔纜，當時他說「台灣的醫師好像覺得花蓮很遠，到美國比較近，沒有人要去花蓮，倒是很多人跑來美國。」這幾話不但是薄柔纜最廣為流傳的名言，也讓當時是美國神經外科名醫黃勝雄決定回到花蓮，接下門諾醫院院長，薄柔纜為花蓮奉獻40年後，老年決定退休回到美國。