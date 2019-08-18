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南北登革熱疫情忙 學者：將隨暖化由南向北延伸

2019-08-18 12:51聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

新北市發生今年首起登革熱群聚感染，正式開啟南北防疫雙戰場，而事實上根據學者研究，隨著暖化愈趨嚴重，疫情向北蔓延是遲早的事。

全台到目前為止本土登革熱共有74例，除了台南19例、高雄51例，其他新北市2例、台北1例及桃園各有1例，衛福部疾管署指出，目前才8月中，北部就出現疫情，而且全台大雨不斷，疫情高峰預估在9到10月間，接下來的防疫相當重要。

過去疫情主要在溫度較高的南部，但近年北部也都有出現零星個案，疫情有往北走的趨勢。

根據成大與長榮大學團隊研究指出，登革熱疫情在暖化趨勢下，會愈來愈嚴重，且由南向北擴散，未來人口集中都會台北、新竹及台中等地，都將是疫情嚴重區域。

研究團隊預測，大約在2046到2065年時，台北將出現嚴重疫情；2081到2100年時，台北、桃園、新竹、台中及花蓮都將成為疫情嚴峻地區。台灣登革熱嚴重縣市數將是目前的2.6倍。

成大環境醫學研究所特聘教授蘇慧貞與長榮大學職業安全與衛生系副教授吳佩芝團隊，長期研究暖化對台灣登革熱疫情影響，團隊指出，疫情與暖化有關，是因病媒蚊在月均溫18度以下就不活躍，預測台灣未來氣溫，到2030年各縣市全年各月均溫都超過18度，適於病媒蚊活躍，疫情也將從南部跳到台北、台中，到世紀末才是桃園、新竹。

團隊指出，目前台灣的疫情到冬天消失，隔年有境外移入病例再引爆疫情；但未來疫情將度冬，全年都有病例。

研究指出，登革熱風險並不是只隨溫度變化，根據過去研究，也與都市化及人口密集程度有關，因此未來向北蔓延會呈跳躍式，愈是人口集中都會地區越有嚴重疫情；像苗栗、宜蘭及彰化等人口較不集中縣市，疫情相對不嚴重。

疫情登革熱
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