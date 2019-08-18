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規模4.8地震 嘉義縣市沒有災情

2019-08-18 12:41聯合報 記者李承穎╱即時報導

花蓮縣壽豐鄉今天中午12時5分，發生芮氏規模4.8有感地震，地震深度5公里，嘉義縣市測得最大震度1級，目前消防局沒有獲報災情。

花蓮縣壽豐鄉今天發生地震，嘉義縣市消防局沒有獲報災情。照／嘉義市消防局提供
花蓮縣壽豐鄉今天發生地震，嘉義縣市消防局沒有獲報災情。照／嘉義市消防局提供
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地震嘉義
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