影／首場社造論壇在宜蘭 鄭麗君：由下而上改變社會

2019-08-18 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



全國社區營造首場分區論壇，今天在宜蘭中興文創園區登場，共有近百名關心社造工作者參與。文化部長鄭麗君期待透過首次辦理的全國社區營造會議，為所有社造參與者打造一個共同平台，另方面也邀請地方政府及中央跨部會討論，從下而上建構公共治理的思維。

行政院訂今年為台灣地方創生元年，在地方創生外，將以「NEXT明日社造」為主軸，推動台灣行之有年的社區營造升級，讓社造跳脫過去限於鄉鎮的概念，成為全國由下往上運動，所以今年首度要在北中南東及離島舉辦12場分區論壇，11月30日、12月1日召開全國社區營造會議，首場分區論壇今天在宜蘭舉辦。

鄭麗君除了到場致意，也親自走入各分組傾聽社區營造工作者的意見。鄭麗君說，感謝過去20幾年來長期投入社造先進，是台灣由下而上最珍貴的生命力，今天首場社造在宜蘭舉辦，是因為宜蘭有深厚社造成果，無論早期二結王公廟發動「千人移廟」，還有白米木屐村透過社造促進就業、內城社區的深度旅遊，宜蘭社造活力是值得學習經驗，由下往上透過參與改變宜蘭，是重要的「宜蘭精神」。

鄭麗君表示，民主社會發展歷程中，社造扮演重要角色，今天雖是文化部下鄉召開會議，但社造的主持不是政府，主持是社會公民，所以社造更應該是一種運動，發現解決問題改變社區與社會，近年來台灣面臨民主內部、生態、產業結構等挑戰，除了國家政策要因應，也要從社區出發，所以全國社造會議探討未來挑戰，如何從在地出發，凝結社區力量形成願景。

她期待透過臺灣首次辦理的全國社區營造會議，為所有社造參與者打造一個共同的平台，展望下一個十年、二十年的社造願景，另一方面也邀請地方政府及中央跨部會共同參與，藉由社會的討論，重新建構公共治理的思維。

宜蘭場分區論壇分為上午與下午兩階段進行，上午透過公共治理、世代前進、多元平權與社會共創等四大議題的分組討論進行共識的凝聚；下午由四大議題的委員進行彙整，帶領民眾持續進行深入討論，也於會後與民眾進行座談交流。