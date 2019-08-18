搶攻華語市場柬國劇團聘台灣人 肯定新南向政策

2019-08-18 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台北醫學大學飛洋國際服務團生，今年暑假到柬埔寨法爾劇團替表演者上課，傳授緊急運動傷害處理、均衡飲食等相關衛教分享，以延長表演者的職業壽命。近年為了打入華語市場，法爾劇團執行長Dara Huot，去年更招聘台灣人當助理，希望促成「台柬交流」，他也肯定台灣政府新南向政策，讓「台柬」之間建立更深的連結。

今年36歲的Dara Huot，在暹粒出生，馬德望長大。求學期間，他進入法爾藝術學院就讀，畢業後從事旅遊業。七年前法爾藝術學院主動聯繫他，希望他加入，幫助法爾劇團開創社會企業，因為劇團意識到，在毫無政府金援之下，不能再只是仰賴國際捐款，而是必須靠社會企業，才能有穩定的收入來源。

Dara Huot表示，紅色高棉的歷史殺害了當年柬埔寨三分之一以上的人口，九成的藝文人士、知識分子都被殺害，也因為如此，柬埔寨是最多NGO進入的國家，主要是從事健康和教育等服務。但是，大部分NGO都只停留二至三年，「人走了，計畫就帶走了」。

「雖然我不是百萬富翁，但希望能提供自己在旅遊市場所學，讓劇團永續發展。」Dara Huot表示，他教導年輕人「I can」的精神，讓年輕人可以管理自己，掌握自己的人生，進而帶來社會上的翻轉力，影響到家庭、社會，取代國際的金援。

Dara Huot表示，劇團目前聘用了約40位表演者，其中不少人已經有自己的家庭，且收入足夠讓孩子上學。跟上一個世代很不一樣，因為家裡太窮，大部分孩子只能務農。劇團一年營收可以有50萬美金，回饋給學校。

「柬埔寨人認識台灣，是從F4的流星花園開始」，Dara Huot表示，自從台灣政府推行新南向政策之後，打破了柬埔寨人對台灣的認識侷限，讓「台柬」之間建立更深的連結，包括利用政府資金投入志工服務，促進兩國民間組織之間的交流，產生更多的效益和影響力。新南向政策的資源，透過文化面進行「軟性外交」。

Dara Huot表示，Phare與許多飯店業者、旅遊業者合作，場場票房爆滿。儘管現在有些台灣的團客，或是部分日韓、大陸的散客，但還是無法真正抓到大中華區市場。因為畢竟主要客群仍是以歐美人士為主，「把法爾帶入亞洲，是目前最大的挑戰。」因此，他聘用台灣人當助理，是一個策略性的思維，希望能連結更多台灣資源，積極走入亞洲市場。

北醫大飛洋國際服務團生，也到法爾劇團替表演者上課，傳授緊急運動傷害處理、均衡飲食等相關衛教分享，以延長表演者的職業壽命。

Dara Huot表示，表演者對於健康的不了解，產生後續更大的醫療花費。希望透過跟北醫的合作案，讓表演者對健康更有意識，進一步做到健康的管理。未來希望能創造系統性的健康教育實習制度，送二至三名菁英表演者，到台灣的大學，學習運動及健康管理知識。

主修音樂的劇團團員Long Thantha說，加入法爾之前，他是一名工人，但是對音樂很有興趣，夢想到國外當音樂家。目前一個月收入約200至400元美金。