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好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以，新竹縣環保局配合環保署減塑政策，今年首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊13家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動，由環保局提供店家可重複使用的環保容器「大器杯、小器杯」供民眾使用，並提供「你用我洗，這借那還」使用模式，減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。

新竹縣長楊文科表示，本次環保局的環保杯推廣租賃計畫活動，希望可以喚起消費者對環保意識抬頭，藉由改變消費者使用環保杯盛裝飲料習慣，可慢慢減少「塑膠容器」對環境所帶來的衝擊，完全杜絕一次性用品造成的垃圾問題，歡迎鄉親一起來共襄盛舉，減塑愛地球。

租借流程四步驟，先到喜歡的企劃合作的飲料店、拿出手機，掃描使用條碼以後利用Line 登入帳號並且綁定手機號碼，輸入店家的號碼以及租借杯子的編號後，租借成功。這次的活動聯合了多家位在竹北的手搖杯飲料店，民眾將可以在合作店家租借環保杯，並且得以跨店歸還，企劃將進行至9月15日。

新竹縣環保局表示，目前針對參與容器租借體驗並完成容器歸還的民眾，將提供集點或現金折價優惠措施，歡迎想為地球盡一份心力的民眾親身體驗，店家名單與活動詳情可參閱新竹縣政府環保局臉書粉絲專頁

減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。記者郭政芬／攝影
減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。記者郭政芬／攝影
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由環保局提供店家可重複使用的環保容器「大器杯、小器杯」供民眾使用。記者郭政芬／攝...
由環保局提供店家可重複使用的環保容器「大器杯、小器杯」供民眾使用。記者郭政芬／攝影
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租借流程四步驟。記者郭政芬／攝影
租借流程四步驟。記者郭政芬／攝影
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新竹縣環保局配合環保署減塑政策，今年首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明...
新竹縣環保局配合環保署減塑政策，今年首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊13家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動。記者郭政芬／攝影
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