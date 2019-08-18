好環保！竹北光明商圈試辦 飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



不只租車可以甲地租乙地還，現在連環保杯也可以，新竹縣環保局配合環保署減塑政策，今年首度與容器租賃團隊「好盒器」合作，在竹北光明商圈周邊13家店家推出「器喝茶@新竹縣」活動，由環保局提供店家可重複使用的環保容器「大器杯、小器杯」供民眾使用，並提供「你用我洗，這借那還」使用模式，減少使用一次性飲料杯，建立民眾垃圾減量環保觀念。

新竹縣長楊文科表示，本次環保局的環保杯推廣租賃計畫活動，希望可以喚起消費者對環保意識抬頭，藉由改變消費者使用環保杯盛裝飲料習慣，可慢慢減少「塑膠容器」對環境所帶來的衝擊，完全杜絕一次性用品造成的垃圾問題，歡迎鄉親一起來共襄盛舉，減塑愛地球。

租借流程四步驟，先到喜歡的企劃合作的飲料店、拿出手機，掃描使用條碼以後利用Line 登入帳號並且綁定手機號碼，輸入店家的號碼以及租借杯子的編號後，租借成功。這次的活動聯合了多家位在竹北的手搖杯飲料店，民眾將可以在合作店家租借環保杯，並且得以跨店歸還，企劃將進行至9月15日。