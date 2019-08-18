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高雄長庚、奇美、義大三醫合擊 南台灣智慧醫療邁大步

2019-08-18 07:50聯合報 記者王昭月╱即時報導

第四波工業革命到來，不懂人工智慧（AI），恐怕就會被淘汰，其中 AI 結合醫療，近年更備受關注的課題，台灣人工智慧學校為此與高雄長庚、義大及奇美三大醫院攜手開設南部智慧醫療專班，行政院副院長陳其邁昨天出席開學典禮表示，台灣在半導體半導體相關設計、製造與封測實力堅強，未來結合醫療，相信絕對有能力成為世界第一。

台灣人工智慧學校與全台灣9大醫學中心展開合作，分別在北、中、南地區推出智慧醫療專班，邀請中研院等學研單位及產業界講師講授智慧生醫等課程，並進行醫療實例分享，預計培養上千名醫療產業從業人員具備AI等關鍵能力，應用於臨床醫療。

南部智慧醫療專班昨天開學，邀行政院副院長陳其邁、高雄長庚醫院院長王植熙、奇美醫院副院長王志中及義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇分享對智慧醫療發展的期許。

台灣人工智慧學校表示，南部3大醫學中心已將AI技術分別運用在預測敗血症的預防治療、失智症心測分數及肺炎預測上。南部醫療專班設立後，可望能擴大應用在檢測、治療、照護與管理各層面。台灣人工智慧學校執行耳陳昇瑋認為，邁入第四波工業革命後，AI是台灣下一個重要的機會。

陳其邁表示，台灣有非常好的醫療數據和品質，對人工智慧在醫療領域的應用上是一大加分。數據 (data)是數位時代寶藏，若能將台灣從過去累積至今的大量的醫療數據，轉化智慧醫療資料庫，並衍生更廣的應用，台灣有機會成為世界第一。

台灣人工智慧學校與高雄長庚、奇美及義大醫院 攜手合作，率先開設南部智慧醫療專班。...
台灣人工智慧學校與高雄長庚、奇美及義大醫院 攜手合作，率先開設南部智慧醫療專班。記者王昭月／攝影
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AI陳其邁行政院
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