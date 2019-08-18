劇烈天氣持續到周二！ 吳德榮：下周恐有颱風生成

2019-08-18 06:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



氣象局發布大雨特報，今天西南風影響，易有短時強降雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南季風挾帶低層水氣，對流不穩定；迎風面有局部陣雨或雷雨，有激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，帶來低漥地區淹水的威脅；並續有大量降雨的潛勢。

他說，由於山區連日累積大量降雨，土石含水量大多已達臨界值；再遇降雨、不必太大，也很容易導致塌方、落石、土石流等災害，應特別注意，也要避免到山區活動。

背風面北部、東半部大多為多雲時晴，局部地區偶有短暫陣雨或雷雨，亦有較大降雨的機率。北部、東半部白天在未降雨時，天氣悶熱。今天北部25至35度、中部24至31度、南部24至32度、東部24至35度。

他表示，明天、周二台灣都在季風低壓環流內，大氣很不穩定，激發劇烈天氣及連日大量降雨的天氣型態，尚未結束。周三至周五低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨的機率，山區機率較高。周六天氣得視熱帶擾動發展及動向而定，尚待進一步觀察。