年屆80歲怕摔的長輩 適合上健身房嗎？

2019-08-18 06:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



日前傳出一名80歲的長者上健身房跑步機運動，一摔釀成肩膀骨頭碎成三塊，而健身房與保險公司認定是「自摔」而拒絕理賠。究竟年屆80歲怕跌倒的長輩，適不適合上健身房？

國泰醫院物理治療師簡文仁表示，任何年齡都宜經常運動，但年長者、共病多、體能差等族群，首次上健身房之前，可就醫諮詢復健科醫師或物理治療師，依循專業適切的「運動處方」來提升健康，也降低傷害風險。

運動的好處很多，像是促進新陳代謝、心肺功能、強化肌肉骨骼、調節身心壓力等，因此任何年齡層都宜經常運動，即便高齡90歲、100歲都如此建議。

不過，運動的過程不免伴隨運動傷害風險，舉例來說，肌力不足或關節靈活不佳容易拉傷扭傷，平衡感與協調度不佳容易摔跤，血糖低也可能發生暈眩與跌倒。

因此一般建議，年長者、共病多、體能差等族群第一次上健身房之前，可就醫請復健科醫師或物理治療師進行評估，並根據評估結果開立客製化的「運動處方」。