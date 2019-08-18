護理師牙齦紅腫痛 竟然是腮腺結石作怪

2019-08-18 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



夏天天氣熱，有些民眾牙齦、耳下接連脖子處會出現紅腫、膿包而疼痛，常誤以為是火氣大或睡眠不足，但可能是腮腺結石惹禍。一名30多歲的護理師，因輪班、工作時間長，牙齦反覆紅腫多年，連進食時都會不舒服，前往醫院檢查才發現是礦物質沈澱阻塞而造成的腮腺結石。

收治該護理師的萬芳醫院耳鼻喉科醫師丁義芳表示，唾液腺就是人體中製造及分泌口水的器官，混合著黏液等複合物組成，並分為腮腺、頷下腺與舌下腺，口水分泌濃稠度不同；其中腮線位於耳朵的前下方，頜下腺位於下頜骨，即兩側下巴處，舌下腺則位於舌頭下的口腔底部。

丁義芳說，這些唾液腺每天產生的口水，有助滋潤口腔、吞嚥、殺菌等功能；而唾液腺寬度非常小，約0.3公分，一旦口水中的礦物質沉澱，易形成結晶物而造成上述部位阻塞，其腫脹也就顯而易見；其中下頷腺是最容易發生結石位置，因此處唾液偏鹼性，鈣、磷離子濃度較高，約占八成五，腮腺結石比例較少，約一成多，舌下腺結石則因無明顯症狀而少見。

在形成原因上，丁義芳說，唾液腺結石的主要原因是水分攝取不足、夏天過度流汗致汗液不足、過度疲勞或未注意口腔清潔等，造成口腔內唾液滯留，礦物質等離子沉澱阻塞而成。

此外，唾液腺結石好發於40歲以上成年人，其中女性因水份攝取較少，結石比例較高；而長期抽菸男性、攝取過多油炸食物等，也是危險因子。不過丁義芳也說，若結石不大時，塞住的唾液會從唾腺管的縫隙流出，使腫脹自動消退，民眾多不以為意，直到唾腺管完全卡住，反覆腫脹、疼痛時才就醫，他更收過很能忍的病人，拖了快六年才來就醫。

丁義芳說，民眾唾液腺阻塞所引發的結石，水份補充不可少，同時要避免唾液滯留，來使唾液管維持暢通，避免鈣離子濃度太高造成結石、或細菌感染，若有紅腫、疼痛或長期吞嚥困難等症狀，應及早就醫檢查。

•如何避免唾液腺結石

1.水分補充：避免唾液滯留、鈣離子濃度太高造成結石