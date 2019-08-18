黑巧克力對健康有益 但要注意這三件事

2019-08-18 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



「巧克力」曾被視為令人肥胖的罪惡食物，但近期研究告訴我們，巧克力含有益健康的化合物，但食用前請注意，所謂有益健康僅限於「黑巧克力」，元氣周報今天教你健康吃黑巧克力。

黑巧克力含豐富可可固形物（Cocoa Solids），其中含有被稱為黃烷醇（flavanols）的化合物，已被證實有助於降低血壓和膽固醇、改善認知功能，並降低糖尿病風險。黑巧克力的黃烷醇含量最多，牛奶巧克力較少，白巧克力則完全沒有。

雖然大量的黃烷醇讓黑巧克力一躍成為健康食物，但也為它帶來苦味。製造商利用加工方式降低其苦味，但同時也會去除一些有益化合物。美國大學化學助理教授Matt Hartings解釋，加工過程包括發酵和烘烤，可加深風味，為巧克力帶來獨特香氣，也影響黃烷醇含量。

黑巧克力的黃烷醇含量因品牌不同，但無論如何仍比含有更多糖分的牛奶巧克力健康。可可脂其中三分之一的成分是硬脂酸（stearic acid），是一種飽和脂肪，它與其他飽和脂肪不同，對血液中的膽固醇有中性作用。此外，可可粉還可以提供礦物質，包括鈣、銅、鐵、鎂、磷、鉀和鋅。

購買黑巧克力前，要考慮以下因素：

1.購買可可含量60%以上的巧克力。一般來說，百分比愈高，黃烷醇越多，但確切含量與加工程度、品牌有關係。

2.選擇天然可可，而不是鹼化可可（Alkalized or Dutched，又稱荷蘭式可可），鹼化可可在加工過程中加入食用鹼，以平衡Ph值，降低巧克力苦澀味，顏色會變得比較深。雖然鹼化後的巧克力，口感更香醇，但也會去除與健康相關的黃烷醇成分。