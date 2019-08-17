親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

電台賣藥也有細胞療法？衛福部將設檢舉專線杜絕亂象

2019-08-17 23:23聯合報 記者陳婕翎蔡怡真╱即時報導

衛福部去年宣布開放細胞療法，雖然尚未有患者接受治療，但臨床詢問度高，「免疫細胞療法」甚至成為不肖業者宣傳工具，成為電台賣藥口號，還有診所私下施打，但劑量不足、品質不確定，不但療效堪憂，更可能耽誤接受正規治療的時機。

免疫細胞療法不是萬靈丹，台灣癌症免疫細胞協會紀君霖建議，面對太過誇張的廣告用詞，需冷靜面對，也希望衛福部提供設檢舉管道。衛福部醫事司長石崇良昨天在聯合報與環球生技聯合主辦的「認識你的細胞經濟學論壇」中回應，將設立細胞療法檢舉專線，不要讓剛起步的細胞療法被汙名化。

細胞治療有多夯？中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，細胞療法是個很新的治療方式，連電台都在賣免疫細胞療法，甚至宣傳連細胞治療可以用吃的，實在離譜。衛福部才剛公布僅有兩家醫院可進行細胞療法，且只有特定項目，但已有診所宣稱提供細胞療法，令人擔心。

亞東醫院骨科部主任、台灣再生醫學學會理事長張至宏指出，特管法開放後給民眾帶來無限的希望，細胞療法其實是專業醫療項目，現在網站上出現很多似是而非現象， 還有業者說治療退化性關節炎的ＰＲＰ（自體血小板）是幹細胞，誇大宣傳，民眾容易掉入陷阱。

醫界認為，細胞療法不是萬靈丹，但可彌補現行治療不足。林口長庚醫院免疫腫瘤卓越中心主任張文震說，細胞療法雖有科學理論根據，但目前有效的報告來自個案或少量經驗。台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅則指出，「細胞治療不會無效，但要找到最好的鑰匙開門。」

趙毅認為，腫瘤附近的微環境不佳，就像敵人圍牆太高，即使在外把免疫細胞養得再強， 送進戰場還是可能直接投降。若想破壞腫瘤微環境，細胞治療搭配免疫查核點抑制劑或標靶治療，有望提高成功率，目前細胞療法還不完美，但會持續進步。

張文震建議，病家選擇治療方法前，務必找專科醫師討論，現在連買手機都很嚴謹，切勿看到細胞治療少數有療效報告，就草率決定嘗試。目前「特管辦法」僅核准自體細胞治療，異體細胞治療雖成效明顯，但副作用大，尚未核可，癌友千萬別選擇未核可的治療項目與院所，以免發生不良反應無法通報、追蹤。

衛福部醫事司長石崇良指出，細胞治療這類昂貴醫療費用很需要商業保險保障，衛福部將找...
衛福部醫事司長石崇良指出，細胞治療這類昂貴醫療費用很需要商業保險保障，衛福部將找金管會研商，商業保險應納入，落實風險分攤。記者林俊良／攝影
分享

腫瘤衛福部患者
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

2019-08-17 23:35

花蓮22：52規模4.4地震 最大震度4級

2019-08-17 23:17

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

全台15縣市大雨特報！注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

免疫細胞療法治癌 費用百萬起跳

2019-08-17 23:24

細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59

細胞治療動輒百萬卻無商保？衛福部擬邀金管會討論

2019-08-17 16:51

中國附醫發展細胞治療 有腦癌病人續命13年

2019-08-17 15:28

國內首場細胞療法論壇 特管法年底修法後成亞洲亮點

2019-08-17 14:33

大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10

新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34

共有地出售 同意、不同意者房地合一稅率差1倍

2019-08-17 13:31

社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拚

2019-08-17 13:30

賣掉配偶贈與房 房地合一稅怎麼繳?

2019-08-17 13:28

守護峭壁精靈 平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合有成

2019-08-17 13:00

101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

2019-08-17 11:45

影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33

台鐵中秋連假加開159班次 29日0時起開放訂票

2019-08-17 10:05

全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53

要更積極減碳！ 賈新興：7月地球體溫創新高

2019-08-17 09:37

開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33

大霸線九九山莊增加床位 每日住宿量100人提升150人

2019-08-17 08:57

影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

嚴防腸病毒…新開托嬰中心漏報5人 罰鍰3千

2019-08-17 00:28

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

漸凍人溝通3項輔具 北科大領軍打造

2019-08-17 00:12

忍者村、火車展...百貨商場搶攻暑假家庭客

2019-08-16 23:50

健康你我他／醫藥包+健保卡 顧好過敏一族

2019-08-16 23:47

打鼾竟是晚期肺癌 雙標靶延命

2019-08-16 23:47

亞洲第一 台灣人8成曾自慰

2019-08-16 23:47

雷射攝護腺剜除 高齡膀胱新選項

2019-08-16 23:47

避開蘇澳塞車區！宜蘭促蘇花改接國5、增冬山交流道

2019-08-16 23:37

業者盼秋冬旅遊補助延到過年前 交通部樂見

2019-08-16 23:37
看更多

熱門文章

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

2019-08-17 08:00

新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34

108年新生兒恐跌破18萬人 夫妻不想生原因出爐

2019-08-17 19:10

「我是女兒的大芭比 」 隋棠穿Jimmy Choo分享美腿養成術

2019-08-15 16:33

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

全台15縣市大雨特報！注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53

101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

2019-08-17 11:45

趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14

大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

2019-08-17 23:35

伊能靜靠這招少25公斤！ 減醣精髓在這

2019-08-17 09:12

南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22

你把男人當孩子養 就別怪他拿你當媽用！

2019-08-17 08:09

開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33

台鐵中秋連假加開159班次 29日0時起開放訂票

2019-08-17 10:05

打噴嚏、大笑就尿失禁 中醫師提供解方

2019-08-17 12:41

殺破狼周運勢／射手職場身價水漲船高 雙魚與喜歡對象確認心意

2019-08-18 00:00

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拚

2019-08-17 13:30

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

【閱讀生活】馬克西姆‧萊奧、約亨‧古奇／當我們不但買了一堆東西，還買了蒸鍋之後

2019-08-17 06:00

台灣女性被職場性騷擾比男性多八倍...艾瑪華森創法律專線

2019-08-17 15:55

細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59

大霸線九九山莊增加床位 每日住宿量100人提升150人

2019-08-17 08:57

影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33

全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53

【童言童語】小由／跟蜘蛛講話

2019-08-17 06:00

全新帶貨王即將誕生？快來認識就是要起肖的「徐總裁」

2019-08-17 20:42

高雄也吃得到「Ukai懷石料理」了！無菜單午餐2000元起

2019-08-17 18:06

國內首場細胞療法論壇 特管法年底修法後成亞洲亮點

2019-08-17 14:33

免疫細胞療法治癌 費用百萬起跳

2019-08-17 23:24

賣掉配偶贈與房 房地合一稅怎麼繳?

2019-08-17 13:28

看「冰啤酒」插畫展 還可免費吃吃喝喝

2019-08-17 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top