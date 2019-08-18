細胞療法／軟骨缺損再生治療 她變行動自如

2019-08-18 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



花蓮慈濟醫院院長林欣榮昨天宣布，將與台灣尖端先進生技醫藥公司合作，並分享臨床試驗結果。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

衛福部去年宣布開放細胞療法，衛福部醫事司司長石崇良昨天表示，花蓮慈濟最快本周通過計畫核可，成為我國第三家可做細胞治療醫學中心，後山民眾不必遠赴西部也能享有尖端醫療。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮昨天宣布將與台灣尖端先進生技醫藥公司合作，並分享過去臨床試驗結果。

周邊血幹細胞治療慢性腦中風，現為特管辦法開放項目之一，花蓮慈濟過去以臨床試驗方式進行。中風一年半的六十多歲黃先生是收案對象之一，林欣榮回憶，黃先生中風後行動不便，右手連拿牙刷刷牙都做不到。

透過注入細胞修復腦組織，改善慢性缺血性腦中風神經障礙後遺症，短短半年，黃先生已能用右手拿牙刷、茶杯，一年後連行走不便獲得改善，可獨立生活。

近年關節炎、韌帶損傷患者增加，透過再生醫療，能讓這些患者走出疼痛。林欣榮說，花蓮慈濟去年收治一名卅九歲女性業餘跑者，左膝因關節炎疼痛不已，與醫師討論後，自費使用軟骨缺損再生治療，術後四至五月軟骨再生，終能恢復自由行動。

林欣榮說，幹細胞在醫學上應用，除癌症免疫細胞治療，還包括腦中風、脊髓損傷神經修復，還有退化性關節炎。細胞治療也能改變皮膚厚度及彈性，花蓮慈濟將投入抗衰老治療。