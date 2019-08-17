細胞療法亂象多 將設檢舉專線

衛福部醫事司長石崇良指出，將找金管會研商，把細胞治療納入商業保險。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

「不會無效 但要找到最好的鑰匙開門」

衛福部去年宣布開放細胞療法，雖然尚未有患者接受治療，但臨床詢問度高，「免疫細胞療法」甚至成為不肖業者宣傳工具，成為電台賣藥口號，還有診所私下施打，但劑量不足、品質不確定，不但療效堪憂，更可能耽誤接受正規治療的時機。

免疫細胞療法不是萬靈丹，台灣癌症免疫細胞協會紀君霖建議，面對太過誇張的廣告用詞，需冷靜面對，也希望衛福部提供設檢舉管道。衛福部醫事司長石崇良昨天在聯合報與環球生技聯合主辦的「認識你的細胞經濟學論壇」中回應，將設立細胞療法檢舉專線，不要讓剛起步的細胞療法被汙名化。

細胞治療有多夯？中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，細胞療法是個很新的治療方式，連電台都在賣免疫細胞療法，甚至宣傳連細胞治療可以用吃的，實在離譜。衛福部才剛公布僅有兩家醫院可進行細胞療法，且只有特定項目，但已有診所宣稱提供細胞療法，令人擔心。

亞東醫院骨科部主任、台灣再生醫學學會理事長張至宏指出，特管法開放後給民眾帶來無限的希望，細胞療法其實是專業醫療項目，現在網站上出現很多似是而非現象， 還有業者說治療退化性關節炎的ＰＲＰ（自體血小板）是幹細胞，誇大宣傳，民眾容易掉入陷阱。

醫界認為，細胞療法不是萬靈丹，但可彌補現行治療不足。林口長庚醫院免疫腫瘤卓越中心主任張文震說，細胞療法雖有科學理論根據，但目前有效的報告來自個案或少量經驗。台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅則指出，「細胞治療不會無效，但要找到最好的鑰匙開門。」

趙毅認為，腫瘤附近的微環境不佳，就像敵人圍牆太高，即使在外把免疫細胞養得再強， 送進戰場還是可能直接投降。若想破壞腫瘤微環境，細胞治療搭配免疫查核點抑制劑或標靶治療，有望提高成功率，目前細胞療法還不完美，但會持續進步。

張文震建議，病家選擇治療方法前，務必找專科醫師討論，現在連買手機都很嚴謹，切勿看到細胞治療少數有療效報告，就草率決定嘗試。目前「特管辦法」僅核准自體細胞治療，異體細胞治療雖成效明顯，但副作用大，尚未核可，癌友千萬別選擇未核可的治療項目與院所，以免發生不良反應無法通報、追蹤。