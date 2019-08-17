108年新生兒恐跌破18萬人 夫妻不想生原因出爐

2019-08-17 19:10 中央社 台北17日電



少子化危機延燒，國健署最新調查指出，夫妻不願多生有3大主因，包括經濟負擔太重、沒時間或幫手、擔心孩子教養及發展等；醫師呼籲企業打造友善職場，才是提高生育率關鍵。

根據內政部最新統計，今年1到6月全台新生兒僅8萬5961人，比去年同期減少3869人，創下近8年新低，再次敲響少子化警鐘。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照告訴中央社記者，上半年新生兒人數雖比去年同期來得少，但每年10至12月平均出生人數會再多出約2000人，以此推估全年新生兒人數約為17萬5000人至18萬人，恐是台灣20多年來跌破18萬人大關。

台灣民眾為何不願多生孩子，從衛生福利部國民健康署最新公布的「105年家庭與生育調查報告」能略知一二，該調查針對全台7000多名20至49歲民眾進行調查，了解民眾婚姻態度、健康狀況、懷孕、子女價值觀等。

根據調查，已婚且生過孩子的女性當中，首次生育年齡平均為27歲，其中教育程度為小學、國中的女性，首次生育年齡均為22歲，高中職25歲、大專28歲、研究所以上31歲；每往上一個階段，首次生育年齡平均延後3歲。

調查也顯示，已婚女性平均理想子女數為2.13人，但實際子女數僅有1.76人；已婚男性理想子女數為2.2人，實際卻僅有1.56人，顯示理想與實際狀況明顯不符。

進一步調查發現，沒有子女或只有1名子女的已婚女性之所以不願多生，首要原因是認為經濟負擔太重、占約39%，另有15.2%認為缺乏照顧孩子的時間或幫手、10.7%擔心孩子教養或未來發展問題；已婚男性方面，有51.6%認為經濟負擔太重、10.5%認為缺乏照顧孩子的時間或幫手、9.95%擔心孩子教養或未來發展問題。

黃閔照表示，由於女性在受教育、剛進入職場時，生子都不會是首要考量，因此隨女性教育程度愈來愈高，晚婚、晚生也成為全球共同趨勢。

社會變遷，「男主外、女主內」觀念已逐漸轉變，目前有多達50%女性成為職場受僱員工，黃閔照說，在職場競爭的過程中，多數女性經常將拚事業視為優先考量，其次才是懷孕生子，也擔心生產完重回職場影響競爭力，以及可能衍生的職場歧視等問題。

黃閔照指出，想提高女性生子意願，營造孕產婦友善職場相當關鍵，企業應提前考量女性員工可能進入育嬰假的問題，人力規劃上最好充裕一點，但因國內大多是中小企業，不見得能負荷這麼多人力成本，建議政府給予減稅等補助。

此外，產後托嬰也是鼓勵民眾多生的一大重點，目前政府雖推動準公共化托育政策，仍建議將少子化導致部分學校多出來的空間，轉型為托嬰中心，減少民眾負擔。

年過35歲生產就屬於高齡產婦，到了37、38歲女性排卵功能會逐漸下降，自然懷孕難度也提高，黃閔照強調，目前平均每5名產婦就有1人是高齡產婦，預期未來將愈來愈多。

他提醒，高齡產婦不僅罹患妊娠高血壓、糖尿病、心血管疾病風險高，寶寶流產、早產、畸形的風險也高，建議女性把握35歲以前懷孕生子，若到了35歲仍然沒有對象或還沒有生子打算，凍卵才會是可能選項。