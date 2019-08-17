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南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

今年4月底野放的花蓮南安小熊「妹仔」，傳出野放後約一個月監控項圈就脫落。野放團隊負責人屏科大副教授黃美秀今天證實已撿回項圈，掉落位置是人難以抵達的高山峭壁，研判是自動脫落，並非遇到人為危害，對「妹仔」目前狀況很樂觀。黃美秀並強調，項圈只是一環，還有其他監控方式，更重要的是對棲地的保護、巡守工作等，都持續進行。

台灣黑熊「妹仔」去年7月獨自現身花蓮南安步道附近，因熊媽媽遲未出現，才4個月大的「妹仔」由台灣黑熊保育協會、屏東科技大學副教授黃美秀老師及其團隊及林務局照養，經過9個月野放訓練，4月底野放。野放時，研究團隊在牠頸部繫上粉紅色的監控項圈，是一個衛星發報器，以掌握小熊位置。

黃美秀說，當初設計就預定一年後，也就是明年5月1日項圈會脫落，且因小熊還在成長，時繫綁項圈時以「寬鬆但不會掉」為原則，項圈上還加裝一截帶扣子的小牛皮，因應「妹仔」成長所需。

她表示，項圈雖比預定時間早掉落，但掉落地點在海拔超過2000公尺、坡度近90度的山區峭壁，研究團隊跑了3趟才發現，一般人更難以抵達，堪稱天險。拾獲處在乾燥的茅草叢中，有「妹仔」坐臥痕跡，當時團隊人員看到，直說「妹仔」太聰明了，懂得選擇安全又隱蔽的場所休息。因為項圈被發現時是濕的，判斷是小牛皮淋雨變柔軟，被「妹仔」撥掉，並非人為造成，她對「妹仔」現狀「沒有理由不看好」，非常樂觀。

黃美秀說，野放是細密的計畫，從事前訓練、野放地點挑選、棲地維護、後續監測等，有很多環節。當時野放時，選擇在國家公園內足足要走上兩整天的深山，就是一處遠離人群，也有食源可維持小熊生活的地方。

她表示，除了衛星發報器，當時還為「妹仔」掛耳標、並在野外安裝紅外線自動照相機，多管齊下監控，項圈提前脫落只能說「人算不如天算」，並非失敗，希望外界不要誤解。事實上，其他監測方式，還有管理單位與部落的合作巡守都在進行，不但保護棲地，也可以遏止非法狩獵。

花蓮林管處指出，「妹仔」野放後除例行巡護，林管處與部落也加強守護，包括主動通報、棲地巡守等，透過部落對黑熊的保護，加強不法獸鋏的排除、查緝未申請的套索，也加強宣導無痕山林，從5到7月與部落的加強巡守期間，未發現異狀。

花蓮南安小熊「妹仔」野放前，頸部繫上監控項圈，但提前在5月底脫落。圖／資料照片、...
花蓮南安小熊「妹仔」野放前，頸部繫上監控項圈，但提前在5月底脫落。圖／資料照片、林務局提供
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