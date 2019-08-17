親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文台上談香港一國兩制 台下喊「嚎洨」

日職／王柏融隔1個半月打點進帳 火腿結束本季最長連敗

細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

衛福部去年宣布開放細胞療法，小小細胞植入體可以立下大功能。目前除三軍總醫院及中國醫藥大學附設醫院可執行細胞治療，預計下周花蓮慈濟也將正式通過計畫核可。

聯合報與環球生技共同主辦「認識你的細胞經濟學論壇」今天開場，細胞治療元年，由國內最懂細胞的專家提供最內行的治療選擇建議。花蓮慈濟下周有望取得相關研究計畫申請核准，花蓮慈濟醫院院長林欣榮也到場分享經驗。

衛生福利部於去年9月6日發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文後，林欣榮說，除癌症免疫細胞治療，幹細胞治療應用包括腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷患者神經修復，及退化性關節炎及抗衰老等，都將是花蓮慈濟重要的研究項目。

現為特管辦法開放項目之一的周邊血幹細胞治療慢性腦中風，花蓮慈濟過去以臨床試驗方式進行。中風1年半的60多歲黃先生參與其中，林欣榮回憶，黃先生在植入幹細胞前，就算參扶著東西，也走不久，右手無法執行精細運動，連一般人簡單能做到的拿牙刷刷牙都做不到。

黃先生在植入幹細胞後，透過注入的細胞對腦組織直接及間接作用，改善慢性缺血性腦中風的神經障礙後遺症，林欣榮說，短短半年，黃先生手部精細運動大幅改善，終於能再次用右手拿牙刷、茶杯，一年後連行走障礙都改善，能獨立生活。

這些幹細胞究竟是如何複製培養？台灣尖端先進生技醫藥公司研發處副處長陳松遠說，篩選期會執行治療前醫療檢查及治療前評估，醫師評估有執行可行性，就會從患者身上採集檢體，以細胞因子誘導殺手細胞為例，需抽血培養約18天。

細胞治療基本療程4次，從第一次靜脈注射後，每隔18至21天再回輸一次，若因非病人因素療程中斷，如無法製成符合規格細胞製品，就不會向患者收費；反之，若為病人因素，如病人主動放棄或病患沒有在固定時間內到醫療院所，導致無法回輸，經費依舊會收取。

靜脈注射結束，不代表療程結束，還有療效評估的追蹤期，治療效果依照量表評估療效，達到預期療效收取尾款，未達到則不收費，陳松遠強調，收費會跟著療程不同而因人而異，提醒民眾需要在第一次門診諮詢時與醫師討論、了解收費方式。

聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細...
聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細胞經濟學」細胞療法論壇，獲邀花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享經驗。記者林俊良／攝影
分享
聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細...
聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細胞經濟學」細胞療法論壇，獲邀花蓮慈濟醫院院長林欣榮分享經驗。記者林俊良／攝影
分享

腦中風幹細胞慈濟
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

全台15縣市大雨特報！注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53

大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12

細胞治療動輒百萬卻無商保？衛福部擬邀金管會討論

2019-08-17 16:51

細胞治療中醫附醫發展十三年　挑戰仍舊不少

2019-08-17 15:28

國內首場細胞療法論壇 特管法年底修法後成亞洲亮點

2019-08-17 14:33

共有地出售 同意、不同意者房地合一稅率差1倍

2019-08-17 13:31

社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拚

2019-08-17 13:30

賣掉配偶贈與房 房地合一稅怎麼繳?

2019-08-17 13:28

守護峭壁精靈 平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合有成

2019-08-17 13:00

101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

2019-08-17 11:45

影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33

台鐵中秋連假加開159班次 29日0時起開放訂票

2019-08-17 10:05

全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53

要更積極減碳！ 賈新興：7月地球體溫創新高

2019-08-17 09:37

開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33

大霸線九九山莊增加床位 每日住宿量100人提升150人

2019-08-17 08:57

影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

嚴防腸病毒…新開托嬰中心漏報5人 罰鍰3千

2019-08-17 00:28

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

漸凍人溝通3項輔具 北科大領軍打造

2019-08-17 00:12

忍者村、火車展...百貨商場搶攻暑假家庭客

2019-08-16 23:50

健康你我他／醫藥包+健保卡 顧好過敏一族

2019-08-16 23:47

打鼾竟是晚期肺癌 雙標靶延命

2019-08-16 23:47

亞洲第一 台灣人8成曾自慰

2019-08-16 23:47

雷射攝護腺剜除 高齡膀胱新選項

2019-08-16 23:47

避開蘇澳塞車區！宜蘭促蘇花改接國5、增冬山交流道

2019-08-16 23:37

業者盼秋冬旅遊補助延到過年前 交通部樂見

2019-08-16 23:37

廣達電攜手義大 衝智慧醫療

2019-08-16 22:55

梁志民導綠島小夜曲 唱回溫柔年代

2019-08-16 22:24

比限量更珍貴！狂人手作神還原「乖乖悠遊卡」 網讚：這才值得花錢

2019-08-16 20:35
看更多

熱門文章

另類亞洲第一 台灣自慰風氣大勝日本南韓

2019-08-16 18:35

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

2019-08-17 08:00

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

「我是女兒的大芭比 」 隋棠穿Jimmy Choo分享美腿養成術

2019-08-15 16:33

亞洲第一 台灣人8成曾自慰

2019-08-16 23:47

新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34

京站8家美食超狂買一送一 準備揪伴吃起來優惠時間快筆記！

2019-08-16 19:46

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

2019-08-17 11:45

避開蘇澳塞車區！宜蘭促蘇花改接國5、增冬山交流道

2019-08-16 23:37

全台15縣市大雨特報！注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53

101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07

每日星座運勢／雙子受到眾人的關注 財運從散而聚

2019-08-17 00:00

趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14

當地人才知道！峇里島「紀念品大賣場」超好買

2019-08-16 20:25

大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10

冠軍免費吃1年！開丼「大胃王爭霸賽」 吃光「6碗共2公斤丼飯」就免費

2019-08-17 00:17

伊能靜靠這招少25公斤！ 減醣精髓在這

2019-08-17 09:12

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

你把男人當孩子養 就別怪他拿你當媽用！

2019-08-17 08:09

影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22

開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33

台鐵中秋連假加開159班次 29日0時起開放訂票

2019-08-17 10:05

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拚

2019-08-17 13:30

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53

【閱讀生活】馬克西姆‧萊奧、約亨‧古奇／當我們不但買了一堆東西，還買了蒸鍋之後

2019-08-17 06:00

影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33

Jo Malone「香氛TO GO」3款經典香氣快入手

2019-08-16 20:08

大霸線九九山莊增加床位 每日住宿量100人提升150人

2019-08-17 08:57

【童言童語】小由／跟蜘蛛講話

2019-08-17 06:00

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

看「冰啤酒」插畫展 還可免費吃吃喝喝

2019-08-17 10:09

業者爭取秋冬旅遊補助延長 交通部：樂見其成

2019-08-16 21:31

電影「乾杯」再現！「日本最強侍酒師」千葉麻里繪來了

2019-08-16 21:01

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

要更積極減碳！ 賈新興：7月地球體溫創新高

2019-08-17 09:37

產能緊縮 無薪假暴增1341人創今年新高

2019-08-17 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top