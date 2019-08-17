細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛福部去年宣布開放細胞療法，小小細胞植入體可以立下大功能。目前除三軍總醫院及中國醫藥大學附設醫院可執行細胞治療，預計下周花蓮慈濟也將正式通過計畫核可。

聯合報與環球生技共同主辦「認識你的細胞經濟學論壇」今天開場，細胞治療元年，由國內最懂細胞的專家提供最內行的治療選擇建議。花蓮慈濟下周有望取得相關研究計畫申請核准，花蓮慈濟醫院院長林欣榮也到場分享經驗。

衛生福利部於去年9月6日發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文後，林欣榮說，除癌症免疫細胞治療，幹細胞治療應用包括腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷患者神經修復，及退化性關節炎及抗衰老等，都將是花蓮慈濟重要的研究項目。

現為特管辦法開放項目之一的周邊血幹細胞治療慢性腦中風，花蓮慈濟過去以臨床試驗方式進行。中風1年半的60多歲黃先生參與其中，林欣榮回憶，黃先生在植入幹細胞前，就算參扶著東西，也走不久，右手無法執行精細運動，連一般人簡單能做到的拿牙刷刷牙都做不到。

黃先生在植入幹細胞後，透過注入的細胞對腦組織直接及間接作用，改善慢性缺血性腦中風的神經障礙後遺症，林欣榮說，短短半年，黃先生手部精細運動大幅改善，終於能再次用右手拿牙刷、茶杯，一年後連行走障礙都改善，能獨立生活。

這些幹細胞究竟是如何複製培養？台灣尖端先進生技醫藥公司研發處副處長陳松遠說，篩選期會執行治療前醫療檢查及治療前評估，醫師評估有執行可行性，就會從患者身上採集檢體，以細胞因子誘導殺手細胞為例，需抽血培養約18天。

細胞治療基本療程4次，從第一次靜脈注射後，每隔18至21天再回輸一次，若因非病人因素療程中斷，如無法製成符合規格細胞製品，就不會向患者收費；反之，若為病人因素，如病人主動放棄或病患沒有在固定時間內到醫療院所，導致無法回輸，經費依舊會收取。