細胞治療動輒百萬卻無商保？衛福部擬邀金管會討論

2019-08-17 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



六年前，紀君霖的先生罹患鼻咽癌四期，當時她與先生跨海找到日本千葉大學附屬醫院及久留米大學的人體試驗，近五個月花了台幣約20萬元，先生治療後多了三年與妻小相處的時光。紀君霖在她先生離世後，成立台灣癌症免疫細胞協會，終於在去年九月看到衛福部公告開放細胞療法。但她坦言：「看到收費金額後，我們非常失望。」

聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細胞經濟學」細胞療法論壇，邀請衛福部醫事司與國內醫界專家學者出席分享治療經驗與發展趨勢，台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖也以病友家屬的身分出席表達意見。

紀君霖表示，免疫細胞治療是不少第四期癌症患者尋求正規治療後的最後一線希望，樂見這項治療技術在台灣終於合法，可是治療費用動輒百萬元，「癌症病友有父母、有孩子，不可能隨隨便便就作出一個拖垮全家的治療決定」。

台灣再生醫學學會理事長、亞東醫院骨科部主任張至宏說，細胞治療之所以貴，是因為製造成本高、運送成本高、無保險給付且市場規模很小。

衛福部醫事司長石崇良指出，針對收費，最理想的情況是治療有效才收費、無效不收費，且讓治療有效者負擔無效者的錢，不過這樣一來，治療有效者就要付出相當高的費用，不知道這算幸還是不幸。現行制度要求醫院「分階段收費」，且特殊情形應設計退費機制，「應該還是有幫病人省一點吧」。

石崇良進一步表示，細胞治療這類昂貴醫療費用很需要有商業保險保障，「可是，現在很多保單只保全民健保已保的項目，這不是很奇怪嗎？呼籲民眾，不需要另買健保本就有保的內容」。石崇良承諾，未來衛福部會找金管會研商，市面上的保單應納入衛福部核可治療項目，不僅只是健保已保項目，落實風險分攤。