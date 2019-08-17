親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文台上談香港一國兩制 台下喊「嚎洨」

日職／王柏融隔1個半月打點進帳 火腿結束本季最長連敗

細胞治療動輒百萬卻無商保？衛福部擬邀金管會討論

2019-08-17 16:51聯合報 記者羅真╱即時報導

六年前，紀君霖的先生罹患鼻咽癌四期，當時她與先生跨海找到日本千葉大學附屬醫院及久留米大學的人體試驗，近五個月花了台幣約20萬元，先生治療後多了三年與妻小相處的時光。紀君霖在她先生離世後，成立台灣癌症免疫細胞協會，終於在去年九月看到衛福部公告開放細胞療法。但她坦言：「看到收費金額後，我們非常失望。」

聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細胞經濟學」細胞療法論壇，邀請衛福部醫事司與國內醫界專家學者出席分享治療經驗與發展趨勢，台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖也以病友家屬的身分出席表達意見。

紀君霖表示，免疫細胞治療是不少第四期癌症患者尋求正規治療後的最後一線希望，樂見這項治療技術在台灣終於合法，可是治療費用動輒百萬元，「癌症病友有父母、有孩子，不可能隨隨便便就作出一個拖垮全家的治療決定」。

台灣再生醫學學會理事長、亞東醫院骨科部主任張至宏說，細胞治療之所以貴，是因為製造成本高、運送成本高、無保險給付且市場規模很小。

衛福部醫事司長石崇良指出，針對收費，最理想的情況是治療有效才收費、無效不收費，且讓治療有效者負擔無效者的錢，不過這樣一來，治療有效者就要付出相當高的費用，不知道這算幸還是不幸。現行制度要求醫院「分階段收費」，且特殊情形應設計退費機制，「應該還是有幫病人省一點吧」。

石崇良進一步表示，細胞治療這類昂貴醫療費用很需要有商業保險保障，「可是，現在很多保單只保全民健保已保的項目，這不是很奇怪嗎？呼籲民眾，不需要另買健保本就有保的內容」。石崇良承諾，未來衛福部會找金管會研商，市面上的保單應納入衛福部核可治療項目，不僅只是健保已保項目，落實風險分攤。

現行針對細胞治療的「分階段收費」機制對病人或許有益，但對醫界來說卻有隱憂。張至宏說，以自體間質幹細胞治療退化性關節炎為例，假設醫院讓70歲病人的關節恢復成50歲的關節，但病人仍舊不滿意，病人的理想是回春到20歲的關節，「這樣尾款要怎麼收？可以預見未來會出現類似爭議。」

聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細...
聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細胞經濟學」細胞療法論壇，台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖（左）以病友家屬的身分出席，會中會後多次向衛福部醫事司司長石崇良（右）表達心路歷程與建議。記者林俊良／攝影
分享

衛福部癌症健保
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

全台15縣市大雨特報！注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53

大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

南安小熊項圈傳脫落 黃美秀：對「妹仔」狀況很樂觀

2019-08-17 17:12

細胞治療進軍東台灣 花蓮慈濟下周取得核可

2019-08-17 16:59

細胞治療中醫附醫發展十三年　挑戰仍舊不少

2019-08-17 15:28

國內首場細胞療法論壇 特管法年底修法後成亞洲亮點

2019-08-17 14:33

共有地出售 同意、不同意者房地合一稅率差1倍

2019-08-17 13:31

社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拚

2019-08-17 13:30

賣掉配偶贈與房 房地合一稅怎麼繳?

2019-08-17 13:28

守護峭壁精靈 平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合有成

2019-08-17 13:00

101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

2019-08-17 11:45

影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33

台鐵中秋連假加開159班次 29日0時起開放訂票

2019-08-17 10:05

全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53

要更積極減碳！ 賈新興：7月地球體溫創新高

2019-08-17 09:37

開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33

大霸線九九山莊增加床位 每日住宿量100人提升150人

2019-08-17 08:57

影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

嚴防腸病毒…新開托嬰中心漏報5人 罰鍰3千

2019-08-17 00:28

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

漸凍人溝通3項輔具 北科大領軍打造

2019-08-17 00:12

忍者村、火車展...百貨商場搶攻暑假家庭客

2019-08-16 23:50

健康你我他／醫藥包+健保卡 顧好過敏一族

2019-08-16 23:47

打鼾竟是晚期肺癌 雙標靶延命

2019-08-16 23:47

亞洲第一 台灣人8成曾自慰

2019-08-16 23:47

雷射攝護腺剜除 高齡膀胱新選項

2019-08-16 23:47

避開蘇澳塞車區！宜蘭促蘇花改接國5、增冬山交流道

2019-08-16 23:37

業者盼秋冬旅遊補助延到過年前 交通部樂見

2019-08-16 23:37

廣達電攜手義大 衝智慧醫療

2019-08-16 22:55

梁志民導綠島小夜曲 唱回溫柔年代

2019-08-16 22:24

比限量更珍貴！狂人手作神還原「乖乖悠遊卡」 網讚：這才值得花錢

2019-08-16 20:35
看更多

熱門文章

另類亞洲第一 台灣自慰風氣大勝日本南韓

2019-08-16 18:35

吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

2019-08-17 08:00

國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37

「我是女兒的大芭比 」 隋棠穿Jimmy Choo分享美腿養成術

2019-08-15 16:33

亞洲第一 台灣人8成曾自慰

2019-08-16 23:47

新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34

京站8家美食超狂買一送一 準備揪伴吃起來優惠時間快筆記！

2019-08-16 19:46

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

2019-08-17 11:45

避開蘇澳塞車區！宜蘭促蘇花改接國5、增冬山交流道

2019-08-16 23:37

全台15縣市大雨特報！注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53

101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07

每日星座運勢／雙子受到眾人的關注 財運從散而聚

2019-08-17 00:00

趙又廷新時尚大片放送帥度 網「媽呀！我被帥出鼻血了」

2019-08-15 18:14

當地人才知道！峇里島「紀念品大賣場」超好買

2019-08-16 20:25

大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10

冠軍免費吃1年！開丼「大胃王爭霸賽」 吃光「6碗共2公斤丼飯」就免費

2019-08-17 00:17

伊能靜靠這招少25公斤！ 減醣精髓在這

2019-08-17 09:12

中南部防豪雨 北部熱破36℃

2019-08-17 00:24

你把男人當孩子養 就別怪他拿你當媽用！

2019-08-17 08:09

影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22

開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33

台鐵中秋連假加開159班次 29日0時起開放訂票

2019-08-17 10:05

台灣人只愛RIMOWA？ 高端行李箱市場版圖重新洗牌

2019-08-17 17:18

社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拚

2019-08-17 13:30

年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21

中華郵政調薪1%至3% 交通部核定追溯至1月

2019-08-17 16:54

全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53

【閱讀生活】馬克西姆‧萊奧、約亨‧古奇／當我們不但買了一堆東西，還買了蒸鍋之後

2019-08-17 06:00

影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33

Jo Malone「香氛TO GO」3款經典香氣快入手

2019-08-16 20:08

大霸線九九山莊增加床位 每日住宿量100人提升150人

2019-08-17 08:57

【童言童語】小由／跟蜘蛛講話

2019-08-17 06:00

花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28

看「冰啤酒」插畫展 還可免費吃吃喝喝

2019-08-17 10:09

業者爭取秋冬旅遊補助延長 交通部：樂見其成

2019-08-16 21:31

電影「乾杯」再現！「日本最強侍酒師」千葉麻里繪來了

2019-08-16 21:01

單日賣1000隻！了凡「招牌油雞」外帶680元　添好運還有「一口蛋撻」禮盒

2019-08-17 17:12

要更積極減碳！ 賈新興：7月地球體溫創新高

2019-08-17 09:37

產能緊縮 無薪假暴增1341人創今年新高

2019-08-17 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top