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國泰醫院爆麻疹群聚感染 接觸者近2千人、4醫護中鏢

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國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

2019-08-17 15:37聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

疾管署今發布，一名北部30多歲男性到越南工作感染麻疹，返台不慎傳染給同住家人。圖...
疾管署今發布，一名北部30多歲男性到越南工作感染麻疹，返台不慎傳染給同住家人。圖／聯合報系資料照片
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衛福部疾病管制署3天前監測到北部麻疹群聚感染，一名30多歲的男性日前赴越南工作，於當地發病，返台後二度就醫確診為麻疹，當時監測到指標案例接觸的人數為297人，由於30歲男子曾赴國泰醫院就診，今疾管署公布最新監測資料，男子於就診期間，造成4人染麻，1人境外感染，使群聚感染接觸人數，至今已達到1981人。

3天前公布的30歲男指標案例，從越南搭機返台，他是在本月9日發病，11日出疹，15日就醫通報後確診；回溯指標案例的路徑，他7月29日從越南搭機返台，一名與他搭同一班飛機的30歲男子也出現麻疹症狀，經過釐清，搭同班機的男子並非是指標案例感染，而是在境外感染。

不過，指標案例29日返台後，二度赴醫院就診，經過追蹤，院內有4名醫護也受到感染，4名案例皆在昨天檢驗確診。依照疾管署目前的追蹤，加上指標案例先前已經感染的家庭接觸者，總計已有7人確診麻疹，7人曾接觸過的人，高達1981人，將持續監測至9月6日為止。

我國今年累計119例麻疹病例，其中72例為國內感染（51例為接觸者），47例為境外移入病例（40例為本國籍民眾），感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。

我國鄰近國家之麻疹疫情多呈下降趨勢，惟泰國疫情持續，今年截至8月11日累計報告4100餘例，高於去年同期，近1個月病例分布以中部及南部為多。

越南近期疫情下降，今年截至7月底累計約5,600例確診，惟仍高於去年全年總數。紐西蘭疫情持續上升，累計516例確診，已高於2006年來全年總數，病例主要分布於北島奧克蘭區。歐洲地區多數國家疫情亦呈下降趨勢，惟烏克蘭病例數仍高且近期疫情再次上升，另羅馬尼亞、法國及義大利疫情持續且病例數超過千例。

【中央社／台北17日電】

一名30多歲男性（指標個案）在越南感染麻疹，回國後造成同住家人感染。疾管署今天宣布，國泰醫院4名醫護人員日前接觸指標個案時遭感染，院方已加強防護措施，避免疫情擴大。

衛生福利部疾病管制署今天舉辦記者會宣布新增5例麻疹確定病例，其中4例為本土病例，4人均為國泰醫院急診醫護人員，屬院內群聚感染；另1例為境外移入事件，個案曾於7月29日和指標個案搭乘同一班飛機從越南返台，但感染地究竟為越南還是飛機機艙內，仍有待釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，由於指標個案本身罹患自體免疫疾病且服用類固醇，導致體內病毒濃度較高、傳染力也較強；針對此次群聚事件，已匡列接觸者1981人，將持續監測至9月6日。

國泰醫院副院長李嘉龍指出，日前得知麻疹個案曾到該院急診就醫後，已立即要求院內醫護人員自主注意健康狀況，前幾天有4名急診醫護人員出現類似症狀，經檢驗確診為麻疹。

李嘉龍說，因應院內爆發群聚感染，昨天特別召開應變小組會議，加強防疫標準作業程序（SOP），包括列管相關醫護人員這段時間曾接觸的病人，也全面清查急診醫護人員體內麻疹抗體濃度，凡是沒有抗體者，全面補接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

此外，在急診檢傷分類櫃台也指定由體內抗體濃度較高的醫護人員協助進行篩檢，凡是有發燒的患者須進一步進行隔離篩檢，同時加強院內動線管理，除了急診就醫民眾，其餘民眾不得由急診進出，並且加強環境消毒、張貼海報，提醒民眾麻疹群聚感染事件，一旦出現類似症狀務必儘速就醫，避免疫情擴大。

疾管署防疫醫師魏欣怡說，目前國泰醫院除了確診的4名醫護人員外，另有1名在病房服務的醫護人員也出現類似症狀，正在檢驗當中，檢驗結果最快下週出爐。

根據疾管署統計，國內今年累計119例麻疹病例，其中72例為國內感染（51例為接觸者），47例為境外移入病例（40例為本國籍民眾），感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為主。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種MMR疫苗即可有效預防，務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。

此外，不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求。

疾管署強調，民眾自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史。

北部爆麻疹群聚感染，框列的追蹤人數已達1981人。圖／疾管署提供
北部爆麻疹群聚感染，框列的追蹤人數已達1981人。圖／疾管署提供
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