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細胞治療中醫附醫發展十三年　挑戰仍舊不少

2019-08-17 15:28聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部去年九月開放細胞治療，中國醫藥大學附設醫院與三軍總醫院首先申請獲准，花蓮慈濟醫院下周也將正式加入醫療行列。中醫附醫院長周德陽說，中醫附醫發展細胞治療十三年，有腦癌病人也因此續命十三年，不過醫療費用高昂，一個完整療程至少要價百萬，換得的成效價值見仁見智，估計只有百分之二的患者願意負擔。

中醫附醫目前經衛福部核准的細胞治療項目，是以自體的樹突細胞治療八種第四期癌症。中醫附醫院長周德陽說，免疫系統中的樹突細胞猶如軍官，吃掉癌細胞後，有能力進一步將癌細胞的特徵告訴T細胞與NK殺手細胞，教導它們共同參與滅敵任務。因此，臨床上使用病人的自體免疫細胞，抽取後經由體外培養強大，再輸回體內治療癌症。

中醫附醫選擇以樹突細胞治療國際上認為較有治療效益的八個癌別，包括多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌等。舉例來說，以自體樹突細胞治療腦癌，研究顯示總存活時間能延長二至三倍；卵巢癌的治療若使用化療合併樹突細胞疫苗，兩年存活率達七成八；胰臟癌患者使用後腫瘤並未縮小，但是十位患者中有六位的腫瘤獲得控制；若針對肝癌治療，約一成三的病患會有部分療效 ，五成四的患者則能穩定病況。

周德陽說，中國附醫有的技術還包括誘導型殺手細胞、樹突細胞加誘導型殺手細胞、Gamma-deltaT細胞以及CAR-T、CAR-NK等細胞治療。未來將向衛福部擴大申請，目前誘導型殺手細胞治療已申請審核中。

衛福部去年開放的細胞療法不只免疫細胞，還包括幹細胞；若說免疫細胞是殺手，幹細胞則像是重建工人。台灣幹細胞學會理事長、中研院基因體研究中心副主任沈家寧說，幹細胞是一群尚未完全分化的細胞，有著分化成不同細胞的潛力，因此被應用於治療大面積燒傷、難復原的傷口、退化性關節炎、脊髓損傷、腦中風等多種疾病，也有公司使用胚胎幹細胞治療老年黃斑部病變。

不過，幹細胞的活性與分化狀態受到細胞微環境訊號調控，因此這項技術如何適當操作運用相當關鍵，哥倫比亞大學曾有研究發現，幹細胞在癌化環境中也可能助長癌症生成。

聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細...
聯合報健康事業部與環球生技雜誌共同舉辦2019年「懂細胞，救命救荷包—認識你的細胞經濟學」細胞療法論壇，中國醫藥大學附設醫院院長周德陽獲邀分享經驗。記者洪淑惠／攝影
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幹細胞中醫患者
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