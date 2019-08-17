細胞治療中醫附醫發展十三年 挑戰仍舊不少

2019-08-17 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部去年九月開放細胞治療，中國醫藥大學附設醫院與三軍總醫院首先申請獲准，花蓮慈濟醫院下周也將正式加入醫療行列。中醫附醫院長周德陽說，中醫附醫發展細胞治療十三年，有腦癌病人也因此續命十三年，不過醫療費用高昂，一個完整療程至少要價百萬，換得的成效價值見仁見智，估計只有百分之二的患者願意負擔。

中醫附醫目前經衛福部核准的細胞治療項目，是以自體的樹突細胞治療八種第四期癌症。中醫附醫院長周德陽說，免疫系統中的樹突細胞猶如軍官，吃掉癌細胞後，有能力進一步將癌細胞的特徵告訴T細胞與NK殺手細胞，教導它們共同參與滅敵任務。因此，臨床上使用病人的自體免疫細胞，抽取後經由體外培養強大，再輸回體內治療癌症。

中醫附醫選擇以樹突細胞治療國際上認為較有治療效益的八個癌別，包括多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌等。舉例來說，以自體樹突細胞治療腦癌，研究顯示總存活時間能延長二至三倍；卵巢癌的治療若使用化療合併樹突細胞疫苗，兩年存活率達七成八；胰臟癌患者使用後腫瘤並未縮小，但是十位患者中有六位的腫瘤獲得控制；若針對肝癌治療，約一成三的病患會有部分療效 ，五成四的患者則能穩定病況。

周德陽說，中國附醫有的技術還包括誘導型殺手細胞、樹突細胞加誘導型殺手細胞、Gamma-deltaT細胞以及CAR-T、CAR-NK等細胞治療。未來將向衛福部擴大申請，目前誘導型殺手細胞治療已申請審核中。

衛福部去年開放的細胞療法不只免疫細胞，還包括幹細胞；若說免疫細胞是殺手，幹細胞則像是重建工人。台灣幹細胞學會理事長、中研院基因體研究中心副主任沈家寧說，幹細胞是一群尚未完全分化的細胞，有著分化成不同細胞的潛力，因此被應用於治療大面積燒傷、難復原的傷口、退化性關節炎、脊髓損傷、腦中風等多種疾病，也有公司使用胚胎幹細胞治療老年黃斑部病變。