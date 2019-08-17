年幼喪父買不起棺木 董事長認養13貧童回饋社會

2019-08-17 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



58歲的李枝全年幼喪父，連棺木都買不起。他24歲自憑本事創業，目前是元溢國際股份有限公司董事長，公司員工從2人拓展為250人。他與家人認養13位國內貧童，並成立「福氣家族公益協會」，關懷偏鄉家庭、年老長者，也曾幫助貴州特殊疾病女孩順利就學。

家扶基金會今天在圓山飯店舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚5名年幼失怙、來自隔代、單親家庭的傑出自立青年，李枝全是其中之一。金扶獎由家扶基金會董事長趙犁民、執行長何素秋頒發獎座，並披上代表最高榮譽的彩帶。

李枝全說，他是來自宜蘭的庄腳囝仔，4歲喪父時，連安葬的棺木都籌措不到，只能用草蓆包裹父親，用鐵牛車載到墓地入土為安。從小學四年級到高中，他每逢假日天未亮，就要騎腳踏車，和母親載著重達200公斤的水果，到火車站叫賣。他的母親今天陪同領獎，李枝全哽咽說，來世還要做媽媽的孩子。

家扶基金會說，李枝全憑著拚勁與努力，24歲創立元溢國際股份有限公司，一開始的員工只2人，如今發展為250人的規模。他吃果子拜樹頭，投入公益服務，愛心遍及海內外，與家人公益捐助每年超過百萬台幣，無私付出成就更多幸福與感動。

家扶基金會何素秋執行長表示，日本經營之神稻盛和夫曾說，領導者不論發生什麼事、遇到什麼障礙，都要具備努力克服的堅定意志、勇氣、氣慨。這5個傑出自立青年在成長過程中，雖曾面臨窮苦試煉，但他們突破困境、持續學習，將災難視為化了妝的祝福。他們的態度成就了今日的地位，並延續家扶那份最初的愛，幫助同處困境的年輕學子奮發向上。