全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗以南、宜蘭地區及北部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。