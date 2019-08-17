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全台15縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-08-17 14:53聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天苗栗以南、宜蘭地區及北部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。

今明兩天西南風影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨及局部大雨發生，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，北部地區及東半部山區並有局部大雨發生的機率。

西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局...
西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
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氣象局大雨特報
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