大學肄業、當過粗工 他如今是銀行高層

2019-08-17 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



44歲蔡明宏大學沒畢業，出社會從打工仔開始做起，現在是瑞士銀行台北分行助理副總裁。他自設「找個人來打敗」、「找一個人來愛」兩目標，用勤勞換來機會，以誠心取得客戶信任，終於突破學歷限制，帶家人脫貧。他已在銀行工作超過12年。

家扶基金會今天在圓山飯店舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚5名年幼失怙、來自隔代、單親家庭的傑出自立青年，蔡明宏是其中之一。金扶獎由家扶基金會董事長趙犁民、執行長何素秋頒發獎座，並披上代表最高榮譽的彩帶。

家扶基金會說，得獎人在頒獎典禮上，向成長路上支持他們的貴人謝恩。他們艱辛成長、奮發向上的歷程與精神，令評審委員和來賓感動。

蔡明宏說，他是一個高雄鄉下北上的土包子，大學肄業入社會工作，每天騎著小機車到處開發業績，常常從早上8、9時忙到深夜。

蔡明宏說，他在求學時累積豐富打工經驗，當過牛排館服務生、工地的粗工、路上發傳單、南陽街補習班導師、遊藝場開分專員等，一天睡不到3個小時，奠定吃苦耐勞的精神。一路上受貴人相助，如今有了小小成就，他發願要讓患血癌母親過好日子。