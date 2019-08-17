新北投車站今迎回火車 重現北投人的歷史記憶

2019-08-17 13:34 聯合報 記者郭頤╱即時報導



新北投火車站自彰化歸鄉已兩年多，在車站回家後北投居民也盼望能重現當年月台及軌道榮景，台北市文化局歷經近兩年的「新北投車站第二期工程」，除月台和軌道外，更與台鐵一同迎回當年曾往返淡水線的普通客車，同時迎回屬於北投人的歷史記憶。

文化局今上午在北投七星公園舉行火車進站活動，台北市長柯文哲在活動中提到，這次工程的成果，是靠地方居民、社群團體極力奔走，並與政府團隊共同合作所努力來的。

柯認為，台北要成為城市博物館，應當有歷史、有文化和有故事，盼望新北投在一系列硬體建設陸續完成後，溫泉季時可以吸引更多遊客，帶動商圈發展。

新北投車站過去因捷運興建遭拆遷，落腳彰化20餘年，自前年回到北投娘家後，文化局開始規劃設計，辦理「新北投車站第二期工程」，於車站現址增設車站月台、軌道、照明及排水等設施。

這次回家的列車是台鐵35TP32850型三等普通客車，過去曾行駛於台北至淡水間，但因新北投乘客通勤需求，每天有少數班車往返新北投與台北車站間，服務下班與通學乘客，這款車廂便是當年行駛於這支線的其中一節。

有趣的是，台鐵鐵路管理局機務處長宋鴻康與新北投車站有段特別的緣份，他在活動中回憶道，剛考進鐵路局時他擔任司機員，剛好曾跑過半年淡水線，今天看到車廂及月台，不禁回想起過往時光，相當感動。而他後來輾轉到彰化服務，看到車站在台灣民宿村感覺很不搭，心想如果車站可以回到北投有多好，如今很感謝北市府和北投居民完成他多年前的夢想。

文化局文化建設科長鄧文宗透露，此次復建月台棚架，使用有別於現代車站的錨釘式仿舊工法，還用台鐵多餘的軌道當作建材，相當有特色；而由於七星公園底下是停車場，工程中要克服地面承重問題，必須強化基底結構，好讓重達35頓的車廂於新北投車站再現風華。