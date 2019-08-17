社會新鮮人薪資對「租房選擇」大比拼

2019-08-17 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



現代人工作繁忙，辛苦一天後舒適的家成為溫暖避風港，初入社會的新鮮人薪資有限，如何選擇「租房」是門大學問。據1111人力銀行《2018年度薪資調查報告》顯示，國人平均工資為台幣36571元，其中金融、建築及科技業穩居高薪前3寶座，而服務、餐飲業平均薪資成長幅度不大。

普遍來說，新鮮人任職餐飲、服務業，平均起薪29955元、30705元起跳，而金融、建築及科技產業，薪資則落在34596、34807、35413元不等，新鮮人應考量個人經濟量力而為，才能擁有舒適生活水平。

對北漂游子而言，「租金」、「交通」是影響租房重要因素，建議參考「631法則」進行聰明資產配置，每月實際收入日常生活開銷佔60%，其次租房30%，記得保留10%儲蓄，避免緊急需要錢無現金可用。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，以民眾月收入25000元為例，租金約7500元較合適，台北租房可考慮「士林」地區套、雅房，具備北市門牌及良好生活機能等優勢，新北「汐止」套、雅房，則適合工作區域在內湖、南港的民眾，通勤輕鬆便利；月收達30000元者，房租約9000元，台北「中山」套套、雅房是個好選擇，交通便利、生活機能佳，喜歡大坪數空間的民眾，可選擇新北「中和」套房居住。

新鮮人收入35000元，房租約10500元者，建議選擇台北「內湖」居住，考量區域就業機會多，或入住新北「三重」地區，一橋之隔即可到達北市；針對薪資40000元以上族群，房租約12000元，可選擇台北「中正」區套房，環境單純、交通便利，或選擇新北「汐止」家庭式公寓，2~3人合租，使用公共空間大且有人照應。

除了考量租金、交通外，租房需考量「安全性」，很多人選擇沒有對外窗、走道狹窄，甚至無防火設備的租屋處，市發生意外高危險群。在外租屋如何注意安全性？過濾租案時，透過有品牌的租屋或房仲網站尋找物件，也可從現場狀況看出端倪，例如條件好但租金便宜，通常實際沒那麼理想，此外看屋最好相揪朋友一起較安全。