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花錢花在刀口上！社會新鮮人的2招「資產防守術」大揭秘

2019-08-17 13:28聯合報 記者徐力剛╱即時報導

驪歌響起，社會新鮮人就業大戰拉開序幕，據勞動部公布《15-29歲青年勞工就業狀況調查報告》指出，新鮮人平均月薪台幣30607元，扣除固定支出後，如何兼顧保障與投資，學習聰明資產配置是關鍵。

國泰人壽建議年輕人可從「631法則」入手，薪資60%支付生活開銷，30%投資理財，10%防範風險（保險）效益最佳。22~32歲初就業者，常到處趴趴走，為了省錢多以機車代步，容易因意外事故受傷，應著重基礎保障，如「傷害險」、「傷害醫療險」、「一年期醫療險」及「定期壽險」等，聰明移轉風險。

進入33~43歲輕熟時期，正在為事業全力拼搏，可能有家庭、小孩等甜蜜負擔，此時規劃進階版保障，投保「終身醫療」、「重大疾病險」、「癌症險」和「失能扶助險」，成為自己與家人依靠；人生步入44~45歲時，重新檢視保障額度是否足夠，應著重「實支實付型住院醫療險」、「失能扶助險」，填補老年醫療及失能照顧費用。回歸保險「保障」本質，即是透過大數法則由多數人共同承擔風險，聰明保戶在人生不同階段，應適度調整險種，才能發揮最大保障效果。

現代低薪環境，年輕人除了開源節流外，也可試試全球人壽推薦的「2招資產防守術」，讓每筆錢都花在刀口上。第1招「防破財」， 針對外勤工作者或喜歡到處遊玩的年輕人，應該善用年齡輕、保費便宜優勢，儘早建構基礎保險保障，讓自己與父母都安心。

第2招「檢視既有保障」，二代健保推行以來，健保未給付項目增加與住院手術率降低，皆會影響個人醫療保障。新鮮人購買保險時，除了考量保費負擔程度外，別忘了重新檢視手上保單，確認保險滿足實際需求，許多家庭從小為孩童投保，早年保單以高住院日額為主，拜科技進步之賜，現在改以門診手術處理，住院需求降低，未來應加強「實支實付」保障方為上策。

社會新鮮人規劃保險理財時，應掌握「先保障後理財」原則，透過低保費高保障的定期險設計，進行全面性的基礎保障規劃，待未來預算餘裕時，再依自身需求添購終身型商品。

年輕人聰明使用「2招資產防守術」，資產配置不求人。圖/全球人壽提供
年輕人聰明使用「2招資產防守術」，資產配置不求人。圖/全球人壽提供
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社會新鮮人應隨年紀階段調整保險規劃，才能落實全方位保障。圖/全球人壽提供
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