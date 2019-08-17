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守護峭壁精靈 平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合有成

2019-08-17 13:00聯合報 記者江婉儀╱即時報導

豔紅鹿子百合是台灣特有種，也是嚴重瀕臨絕滅的珍貴植物，平溪區紫東社區發展協會今天在社區內舉辦豔紅鹿子百合復育成果展示活動，讓民眾可以近距離觀察在地復育成果。新北市農業局表示．市府近年與地方社區合作，除了積極找原生野地栽植復育豔紅鹿子百合外，更致力於保育觀念宣導及推廣，也逐漸喚起在地居民守護豔紅鹿子百合原鄉的使命感。

豔紅鹿子百合成果展，動員大量志工、社區耆老，以文創及農創風格展現文化傳承結合在地特色，使用竹編、草編、茅編大型框架，搭配最雅緻的豔紅鹿子百合，而開場者是由社區最響亮的鑼鼓陣帶領，邀約民眾一起賞花、追花和品花。

紫東社區潘水柳理事長表示，紫東社區依山傍水、山溪相連，是培育豔紅鹿子百合的基地；豔紅鹿子百合是平溪的珍寶、山中精靈，在社區復育多年，單株最多花苞超過十幾朵以上，花開如天使般俏麗，伴隨鹿紋斑點在風中搖曳，花姿迷人。

參與復育豔紅鹿子百合的林瑞祺說，小時候豔紅鹿子百合在平溪隨處可見，因為它的美麗及藥用功能，那些原本生長在野地上的花就這樣被人採走了，令人心痛；為了不讓豔紅鹿子百合就此絕跡，他決定開始投入培育工作，今年全心培育靈巖寺豔紅鹿子百合。

農業局表示，每年8、9月間是豔紅鹿子百合盛放的時節，碩大豔麗的花朵綻放在枝條間，映襯於藍天之下絕美動人，當地人稱為「峭壁的精靈」或「天使的翅膀」；花朵盛開時鮮紅奪目，後轉為淡紫、凋謝，結成果實。今天在現場展示的花朵主要由東勢里在地民家募集而來，大小姿態不盡相同，也為新北市豔紅鹿子百合的復育工作增進信心。

農業局長李玟表示，從2016年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、2017年打造「嶺腳豔百之路」，2018年舉辦「平溪種豔紅 百合處處開」活動，今年來到紫東社區分享豔紅鹿子百合復育成果展，至今已將近6500株的豔紅鹿子百合種植在新北各地，從起初種下的小苗今年已有花開，所以也規劃在開花結果後繼續輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續。

豔紅鹿子百合是台灣特有種，也是嚴重瀕臨絕滅的珍貴植物，平溪區紫東社區發展協會今天...
豔紅鹿子百合是台灣特有種，也是嚴重瀕臨絕滅的珍貴植物，平溪區紫東社區發展協會今天在社區內舉辦豔紅鹿子百合復育成果展示活動，讓民眾可以近距離觀察在地復育成果。記者江婉儀／攝影
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