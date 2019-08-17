打噴嚏、大笑就尿失禁 中醫師提供解方

2019-08-17 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



不少婦女產後或更年期時會面臨到尿失禁的問題，咳嗽、打噴嚏，甚至笑太大力時就會滲尿，相當尷尬。很多人不覺得這是疾病，也可能是難以啟齒，這嚴重可會影響生活品質，除了泌尿科或婦產科的醫療協助，中醫科也可以協助調整體質，改善尿失禁等症狀，提升日常生活品質。

南投醫院中醫科醫師張慈文說，輕微尿失禁不一定要服用藥物，可以先訓練肌耐力，可透過膀胱運動訓練—凱格爾運動或定時排尿等方式，來改善尿失禁的狀況；如果效果不佳或者情況較為嚴重，現代醫學也有藥物、手術來協助。

依照尿失禁的種類及體質做分辨，提供保養、減緩退化速度的治療：

1.咳嗽、大笑、跳躍、搬重物時就漏尿，張慈文醫師表示這屬於應力性尿失禁，多發生於運動時，腹部用力腹壓增加的情況。主要與中下焦氣不足、氣虛下陷有關，導致骨盆腔肌肉韌帶萎縮鬆弛或者損傷後恢復緩慢，除了常見於生產後或停經後的婦女，另外與長期容易腹瀉、脾氣虛、脾虛下陷有關，這時候就要強化肌耐力及提升中氣。中藥方面可使用補中益氣湯加減覆盆子、益智仁做治療。

2.頻尿、來不及到廁所尿液就漏尿：這屬於急迫性尿失禁，主要是因膀胱肌肉痙攣引起，大多是發生在情緒緊張或是膀胱發炎的情況，病患分屬於肝陰虛陽亢、或是濕熱下注的體質。急性發炎期可使用導赤散加白茅根做治療；慢性患者必須調理交感與副交感神經的平衡，可採用黃芩、生地、甘草、山茱萸、覆盆子等藥物；若是高齡者，則與腎氣虛、腎陰不足有關，可依照體質服用縮泉丸。

3中風、糖尿病、脊椎受傷造成神經受損：這就必須針對原本的疾病先做治療，輔助修復神經的藥材。尿失禁不僅麻煩，還會造成社交上的困擾，鼓勵民眾不要羞於治療，若有症狀應就醫，在中西醫聯手下，可以減緩症狀。