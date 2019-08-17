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101歲還在志工第一線！蔡寬阿嬤生命歷程激勵人心

2019-08-17 12:07聯合報 記者余采瀅╱即時報導

來自彰化的蔡寬今年101歲，擔任台中慈濟醫院醫療志工，她總是笑臉迎人，頭腦清楚、步履穩健，加上柔軟筋骨，加入志工行列後不斷精進，環保站、社區關懷、醫療等各種志工服務，都可看見他充滿活力的身影，令人感佩。

蔡寬走過日治、歷經二戰，不因自小喪父向命運低頭，她努力向學，並掌握自己人生方向。70歲後進入慈濟，付出無所求，淬煉出精彩一生。彰化人文志工團隊紀錄整理逾兩年，出書「心寬世紀」，紀錄蔡寬豐富的百年人生。

書中從幼年的蔡寬講起，自小喪父的他，如何在民風保守的年代透過教育翻轉命運。少女時期的蔡寬為掌握自己的命運，毅然邁向助產士之路；中年則勇於面對喪夫之痛，獨力撫育4名幼子，並靠雙手迎接2千多個新生命誕生；老年的她享受退休生活雲遊四海，因緣際會加入慈濟並擔任志工，把握每一次付出，生命歷程如倒吃甘蔗，愈活愈精彩。

台中慈濟醫院昨為她舉行簽書會，院方並體恤老人家，特製兼具肖像與簽名的印章，讓其輕鬆完成簽書會活動。蔡寬的故事曾經登上大愛劇場，簽書會吸引不少粉絲簽書、合照。

周小姐說，住台南的媽媽「很欣賞蔡寬堅毅的精神，大愛劇場看了好幾遍」，為了送媽媽蔡寬的親自簽名、蓋章的書，特地抱著剛滿周歲的女兒來買書跟蔡寬合影。馬來西亞華僑孫金海陪父母來醫院就醫，也特地買書跟父母分享，學習超越年齡的付出精神。

台中慈濟醫院昨為蔡寬舉行簽書會，吸引不少粉絲簽書、合照。記者余采瀅／攝影
台中慈濟醫院昨為蔡寬舉行簽書會，吸引不少粉絲簽書、合照。記者余采瀅／攝影
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台中慈濟醫院體恤老人家，特製兼具肖像與簽名的印章，讓蔡寬輕鬆完成簽書會活動。記者...
台中慈濟醫院體恤老人家，特製兼具肖像與簽名的印章，讓蔡寬輕鬆完成簽書會活動。記者余采瀅／攝影
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