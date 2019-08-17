影／阿里山林鐵豪雨地震受損 本線停駛至8月底

2019-08-17 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山林鐵22.38公里處樟腦寮路段，因連日豪雨及昨日清晨地震影響，邊坡土石滑落、軌道損壞，原預定4個工作天修復，但工作人員今天場勘發現土石坍方嚴重，工期增加為11個工作天，另配合嘉義市維新路、新生路平交道改善工程，預定8月30日全線試運轉，8月31日復駛。

阿里山林鐵文資管理處今天上午發出公告，林鐵本線「嘉義-十字路」停駛至8月30日，主因樟腦寮路段受豪雨及地震影響，造成上邊坡土石滑落及軌道橫移損壞，自8月16日起停駛。

工作人員勘查崩落土石約有80立方公尺，為避免土石堆置現場影響下方民宅安全，將以工程列車運移；另因鋼軌嚴重變形，枕木毀損及道碴泥化，必須重新置換及鋪設，以維行車安全。因土石運移方式及路線修復強度調整，工期由4個工作天增加為11個工作天，另配合嘉義市維新路、新生路平交道改善工程於8月26-29日施工，8月30日進行全線試運轉，預定8月31日復駛。

除定期列車外，8月21、28日兩梯次「聽林鐵說故事-小站漫遊（嘉義-多林）」主題列車，一併停駛；但「嘉義-北門」每週六、週日檜來嘉驛主題列車，正常行駛。